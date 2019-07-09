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Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 11 июля

10.07.2019 19:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 11 июля
Фото из открытых источников

Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 11 июля В какую погоду автомобиль едет лучше всего?
По данным синоптиков, в четверг, 11 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

 Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - плюс 16-21.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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