Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - плюс 16-21.
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Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 11 июля
10.07.2019 19:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - плюс 16-21.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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