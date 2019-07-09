БАТЭ играет в квалификации Лиги чемпионов против чемпиона Польши. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Борисовский БАТЭ проводит сегодня первый матч квалификации Лиги чемпионов. На домашней арене подопечные Алексея Баги сыграют против польского «Пяста».

Чемпиону Беларуси выпал сложный из всех возможных соперников на этой стадии, но все равно букмекеры считают БАТЭ явным фаворитом.

Favbet дает коэффициент 1,5 на проход БАТЭ в следующий раунд, на проход «Пяста» — 2,49.



Фото: Reuters

Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь коэффициенты следующие: победа БАТЭ — 1,73, ничья — 3,72, победа «Пяста» — 5,77.

Опрос Чем закончится матч БАТЭ - "Пяст"? Победа БАТЭ

Ничья

Победа "Пяста" 1 411 голосов Результаты опроса

SPORT.TUT.BY проведет текстовый онлайн матча, который начнется в 20.00.

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