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БАТЭ играет в квалификации Лиги чемпионов против чемпиона Польши. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Борисовский БАТЭ проводит сегодня первый матч квалификации Лиги чемпионов. На домашней арене подопечные Алексея Баги сыграют против польского «Пяста».
Чемпиону Беларуси выпал сложный из всех возможных соперников на этой стадии, но все равно букмекеры считают БАТЭ явным фаворитом.
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Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь коэффициенты следующие: победа БАТЭ — 1,73, ничья — 3,72, победа «Пяста» — 5,77.
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SPORT.TUT.BY проведет текстовый онлайн матча, который начнется в 20.00.
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Борисовский БАТЭ проводит сегодня первый матч квалификации Лиги чемпионов. На домашней арене подопечные Алексея Баги сыграют против польского «Пяста».
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