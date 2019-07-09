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БАТЭ играет в квалификации Лиги чемпионов против чемпиона Польши. Онлайн

10.07.2019 19:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Борисовский БАТЭ проводит сегодня первый матч квалификации Лиги чемпионов. На домашней арене подопечные Алексея Баги сыграют против польского «Пяста».

Чемпиону Беларуси выпал сложный из всех возможных соперников на этой стадии, но все равно букмекеры считают БАТЭ явным фаворитом.

Favbet дает коэффициент 1,5 на проход БАТЭ в следующий раунд, на проход «Пяста» — 2,49.


Фото: Reuters

Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь коэффициенты следующие: победа БАТЭ — 1,73, ничья — 3,72, победа «Пяста» — 5,77.

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SPORT.TUT.BY проведет текстовый онлайн матча, который начнется в 20.00.

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Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

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Теги: Минск
 
 
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Борисовский БАТЭ проводит сегодня первый матч квалификации Лиги чемпионов. На домашней арене подопечные Алексея Баги сыграют против польского «Пяста».
 
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