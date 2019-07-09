Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Доступа к материалам комиссии, возглавляемой главкомом ВМФ Николаем Евменовым, нет даже у врио главы Мурманской области Андрея Чибиса. Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.





РБК побывала в Мурманской области и поговорила с представителями региональных властей, военнослужащими и со знакомыми о ходе расследования трагедии, чтобы восстановить хронологию инцидента в Баренцевом море. Корреспондентпобывала в Мурманской области и поговорила с представителями региональных властей, военнослужащими и со знакомыми о ходе расследования трагедии, чтобы восстановить хронологию инцидента в Баренцевом море.

Взрыв в Мотовском заливе

Атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 («Лошарик») и ее базовая станция — атомная подлодка «Подмосковье» приписаны к 29-й дивизии, которая дислоцируется в населенном пункте Оленья Губа на западном берегу Кольского залива, рассказал РБК источник, знакомый с деталями инцидента, и подтвердил второй собеседник, знакомый с ходом расследования.









1 июля около 21:00 атомная подлодка, состыкованная с базовой станцией, вышла из Оленьей Губы и, предположительно, пошла на северо-запад до Мотовского залива. В этом заливе располагается полигон, где российские подлодки опускаются на предельные глубины, до 600 м, объясняет бывший подводник, служивший в регионе. После выполнения задания, характер которого не уточняется, «Лошарик» поднялся наверх и состыковался с лодкой-носителем, тогда и произошло ЧП. Именно это обстоятельство позволило спасти часть экипажа и саму станцию.





По предварительным данным, пожар и взрыв произошли в носовом отсеке, где находился аккумулятор, говорит еще один собеседник РБК, знакомый с работой комиссии. Эту информацию подтвердил и собеседник, знакомый с ходом расследования. Авария случилась именно на глубоководной станции АС-31, а не на лодке-носителе.





Точное количество людей на АС-31 в момент пожара не раскрывается. Официально объявлено о 14 погибших. «Спальных мест на подлодке 24», — отмечает собеседник, принимавший участие в подобных учениях. Помимо 14 погибших и пятерых пострадавших лодка могла вместить еще пятерых, предполагает он. Данных о них нет и не будет с учетом секретности операции, добавил собеседник. Все присутствующие на лодке, о которых известно, были офицерами. Из 14 погибших семеро — капитаны первого ранга. «Это нормальный состав для подобной подлодки. На таких глубинах работают специально подготовленные люди. Экипаж АС-31 не подразумевает срочников, должны быть только офицеры», — объясняет он.





Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти, однако не уточнил число выживших. Пятеро пострадавших находились в закрытом отделении североморского госпиталя, все они получили контузии, но к четвергу, 4 июля, все пришли в сознание, сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, всех выписали в субботу, чтобы они смогли попасть на похороны сослуживцев.





Единственный гражданский на борту, по всей вероятности, был представителем завода «Севмаш», который строит подлодки, и осуществлял наладку механизмов, отмечает знакомый с обстоятельствами ЧП моряк. Военнослужащие сами не выполняют настройку оборудования, они его только эксплуатируют, объясняет он, а регламентные работы выполняют специалисты предприятий-изготовителей. «Корабль вышел в море, они должны были отработать некоторые задачи. Я предполагаю, что это был учебный выход для проверки готовности корабля», — отмечает подводник.

Спасение гражданского и неиспользованные противогазы

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.





Речь, скорее всего, идет о литиевой аккумуляторной батарее, как считалось, абсолютно безопасной, уточняет еще один опытный подводник. «Ни одной серьезной аварии на этих батареях за все 45 лет существования таких подлодок», — подчеркивает он. Литиевая батарея является резервным источником питания на этой атомной подлодке, объясняет другой бывший подводник.





У каждого подводника среди прочего есть портативный дыхательный аппарат (ПДА) — красная коробка, в которой находится противогазная маска и устройство для дыхания замкнутого цикла, подтверждает подводник, знакомый с погибшими членами экипажа. ПДА дает возможность до 20 минут бороться за живучесть лодки, несмотря на продукты горения, отмечает он. Кроме того, у моряков были изолирующие противогазы (ИП-6): когда заканчивается воздух в ПДА, они должны были переключиться на ИП-6, регенеративный патрон которых дает возможность продержаться еще 40 минут, объясняет он.





Вероятно, моряки не успели воспользоваться средствами защиты из-за взрыва — кто-то сразу погиб, а кто-то потерял сознание и задохнулся, не успев надеть ПДА. Не исключено, что кто-то находился не на вахте и спал, предполагает собеседник РБК. В подлодке такого типа достаточно двух-трех вздохов, чтобы отравиться продуктами горения и потерять сознание, объясняет подводник.





Погибшие моряки находились в носовом отсеке подлодки, еще четверо были в центральном отсеке, они не были задействованы в стыковке и успели перебраться в лодку-носитель, отмечает собеседник, знакомый с обстоятельствами трагедии. Гражданский находился в носовом отсеке, его удалось эвакуировать оттуда, отмечает он.





Как именно удалось эвакуировать гражданского специалиста и изолировать носовой отсек, неизвестно. В официальном сообщении Минобороны говорится, что гражданского вывел из отсека и задраил люк капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Если люк задраил кто-то из погибших впоследствии моряков, вероятно, у него на это были считаные секунды — и в таком случае можно предположить, что он решил не тратить время на подключение к ПДА, пожертвовав жизнью ради спасения остальных, рассуждают собеседники РБК. Впрочем, не исключен и вариант, что люк задраили с другой стороны.





Ядерный реактор на АС-31 — небольшой мощности, он находится в абсолютно герметичном отсеке и управляется дистанционно, объясняет подводник. «Поэтому ядерного взрыва быть не могло. Но если не задраить носовой отсек, пожар перекинулся бы на лодку-носитель, и мы бы столкнулись с гибелью гораздо большего количества людей и, возможно, гибелью обоих кораблей — «Лошарика» и «Подмосковья», — добавляет он.





По данным одного из собеседников РБК, носитель с АС-31 поднялся недалеко от Ура-Губы, после чего лодка добралась до Североморска.





Оленья Губа — один из населенных пунктов, входящих в закрытое территориально-административное образование (ЗАТО) Александровск. Местное руководство приняло решение присвоить школе №280 в Оленьей Губе имя одного из погибших моряков — Дениса Опарина, выпускника этой школы, рассказал РБК глава ЗАТО Александровск Семен Кауров. В учреждении уже есть памятный уголок, посвященный гибели подводной лодки С-80 в 1961 году. Теперь там разместят музейную экспозицию и биографию Опарина, а на здании школы установят мемориальную доску.





Капитан первого ранга Денис Опарин, сын командира воинской части, к которой относится экипаж АС-31, Героя России Александра Опарина. Минобороны сообщило, что Опарин-младший награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Ушакова. Указом президента ему было присвоено звание Героя России посмертно.

Короткое замыкание, столкновение или диверсия

Обстоятельства инцидента расследует комиссия под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Официальную позицию Минобороны высказал глава ведомства Сергей Шойгу: трагедию спровоцировали пожар в аккумуляторном отсеке, который «получил некое распространение», и отравление моряков продуктами горения. Причины пожара он не назвал.





Комиссия пока не пришла к выводам о причинах произошедшего, однако РБК удалось узнать, какие версии рассматриваются специалистами.





Основные две. Первая — возгорание в электрическом щитке. «Короткое замыкание привело к пожару, тот — к взрыву», — рассказывает собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. Вторая версия, которую не исключает комиссия, — это диверсия, продолжает он, указывая, что результатов расследования пока нет и это только предварительные версии.









У другого источника РБК также две версии причин взрыва. Его могло спровоцировать либо короткое замыкание, либо «некое внешнее воздействие» — «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею. «Если вода поступает в аккумуляторную батарею, она начинает выделять хлор, а это приводит к перегреву и взрыву», — говорит знакомый с работой подлодок собеседник.





Возможно также, что к пожару привело короткое замыкание, говорит он. «Не исключено, что было превышение [концентрации] кислорода по параметрам и от короткого замыкания произошел взрыв газа. Зависит от того, стоят ли там системы электрохимической регенерации», — продолжает он.





Версию диверсии собеседник РБК также не исключает, но основной не считает. В этом случае, по его словам, на стадии подготовки лодки к заданию «мог быть заранее заложен элемент, который привел к взрыву», отмечает он, добавляя, что система безопасности на подлодках делает эту версию маловероятной.





В ответ на запрос РБК в Минобороны предложили дождаться окончания работы комиссии.

Секретная подлодка

Атомная глубоководная станция проекта 10831 получила неофициальное название «Лошарик» из-за своей конструкции — цепи сопряженных высокопрочных титановых сфер, которые напоминают героя мультфильма «Лошарик», созданного в 1971 году Юрием Норштейном.





Пострадавшей станции более 15 лет, в 2016 году она прошла модернизацию — «были поставлены какие-то новые вещи, что-то усовершенствовано», говорит собеседник РБК, знакомый с обстоятельствами трагедии.





На «Лошарике» есть манипуляторы, прожекторы, система эхолотов — они дают возможность измерять рельеф дна по отражению звука, моделировать его на мониторе и разрабатывать маршрут движения, продолжает другой собеседник РБК, знакомый с расследованием обстоятельств инцидента.





«У таких лодок несколько модификаций, их небольшое количество. Это был единственный вариант лодки такой модификации», — продолжает он, не уточняя деталей конструкции. Лодка могла погружаться на глубину до 6 тыс. м, говорит он.





Подводники проводят обследование дна, делают батиметрические измерения (исследование рельефа дна водоемов. — РБК), которые потом используются в картах Мирового океана. «Кроме того, они обеспечивают действия сил флота в определенных регионах Мирового океана, в частности, в рамках противодействия системе слежения за российскими подлодками SOSUS», — говорит знакомый с задачами подводников собеседник РБК. Существует несколько противолодочных рубежей: Фареро-Исландский и Нордкап — Медвежий остров, через которые ходят российские лодки, объясняет подводник, служивший в этом регионе. Речь идет о датчиках-гидрофонах, от которых идет сигнал, фиксирующий проплывающие объекты. Когда начинаются активные действия флота, «Лошарик» идет впереди остальных лодок и обрезает эти датчики, чтобы последующие суда могли пройти незамеченными, объясняет он, отмечая, что это лишь одна из функций манипуляторов на такой подлодке.



