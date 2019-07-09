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Посмотрите, как посол Елена Купчина поет белорусскую народную песню
Источник материала: Партизан
Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина присоединилась к акции «Давайце памятаць разам!», посвященную 75-летию освобождения от нацистов, сообщает МИД в
Елена Купчина поет белорусскую народную песню «Шлі салдацікі дамоў».
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Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина присоединилась к акции «Давайце памятаць разам!», посвященную 75-летию освобождения от нацистов, сообщает МИД в фейсбуке.
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