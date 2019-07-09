Минское «Динамо» подписало контракт с 19-летним вратарем

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» подписало контракт с 19-летним голкипером Никитой Толопило.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На протяжении трех предыдущих лет он выступал за команды U-17 и U-18 в высшей лиге чемпионата Беларуси, а также за U-20 в экстралиге. В прошлом сезоне на счету Никиты 42 матча за «молодежку»: процент отраженных бросков — 89,1%. В плей-офф Толопило сыграл 4 поединка против «Юности» (86,3%).

Интересно, что есть в биографии Толопило и швейцарская страничка. В сезоне-2015/16 наш голкипер защищал цвета юношеской (U-17) команды «Фрибург-Геттерон», сыграв 28 матчей.

Также Никита участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира.

Прошлым летом Толопило уже проходил просмотр в «Динамо», однако для получения игровой практики он отправился в команду U-20.