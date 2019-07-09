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В минском аэропорту появится новый терминал такси

10.07.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Нью-Йорке запускают сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта. Стоимость одной такой поездки – 200 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, из Национального аэропорта Минск уехать станет проще – там появится новый терминал такси. Аукцион по продаже права заключения договора аренды площадки пройдет во второй половине июля. Потенциальный покупатель должен соответствовать всем требованиям для диспетчера такси. Выиграет тот, кто больше заплатит.

Больше новостей экономики за 10 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Нью-Йорке запускают сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта. Стоимость одной такой поездки – 200 долларов,...
 
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