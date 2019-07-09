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«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единственный в мире сом-блогер Сёмка, который последние шесть лет радовал интернет-пользователей видеороликами со своим участием, завершил карьеру в мировой сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последнее видео на канале рыбы посвящено переезду на новое место жительства. Аквариум в одном из спальных районов Гомеля сом сменил на охраняемое озеро в пригороде. Вести блог в новых условиях не представляется возможным. О необычном переезде материал корреспондента Александра Добрияна.
История Семки началась шесть лет назад. Раненым мальком из браконьерской раколовки он попал в руки опытного аквариумиста Дмитрия Уклейко. За тем, как сом ест, плавает и растет, следили подписчики YouTube-канала со всего мира. Особенное внимание к рыбе было у гомельских рыбаков, для которых Семка стал живым барометром.
Потом он просто превратился в толстого ленивого кота, который постоянно кушает. Какой толстенький, ух. Как котик.
За свой аквариумный период жизни Семка набрал не только тысячи просмотров и лайков во всемирной сети, но и почти 12 килограммов веса. Именно размер рыбы заставил задуматься о переезде.
Его нужно уже выпускать, потому что если он резко развернется в этом аквариуме, может быть гидроудар, и тогда соседи снизу поплывут.
Дмитрий сомневается, что кто-то до него делал что-то подобное. К слову, сом запросто может укусить даже хозяина, оставив на коже серьезные раны. Но Дмитрия больше волнует безопасность самой рыбы.
Александр Добриян, СТВ:
Семке предстоит обжить 18 гектаров акватории. В водоеме центра экологического туризма сому отведена роль санитара глубин.
Давай, малыш, иди. Пока.
Дмитрий Уклейко, житель Гомеля:
Переезд Семки на озеро транслировался в интернете. Подписчики в социальных сетях активно переживают за судьбу своего любимца и желают ему удачи на новом месте.
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Новости Беларуси. Единственный в мире сом-блогер Сёмка, который последние шесть лет радовал интернет-пользователей видеороликами со своим участием, завершил...
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