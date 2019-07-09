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Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара». Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальное открытие музыкального форума 11 июля. Несмотря на это, город уже третьи сутки живет насыщенной программой. Из предфестивального Витебска репортаж корреспондента Кристины Федорович.
Что нам дождь проливной (к счастью, не затяжной), когда праздник на каждом шагу – при этом без преувеличения. Главное, захватить с собой зонт, а настроению тут уж точно можно позавидовать. 23 концертные площадки, уже давно полюбившийся город мастеров и масса активно стей. Успеть везде, конечно, сложно, но не невозможно – девиз семьи Белонович. На вопрос, местные ли они, сходу ответили «да». Правда, потом добавили «почти». Этот «Славянский базар» для них уже седьмой.
Марина Белонович:
Все-таки у фестивального нон-стопа есть время на передышку. А точнее – на выбор сувениров. В 2019 году как никогда пользуются спросом венки и вышиванки. Ценник колеблется от 80 и до 700 рублей, а на цветастый головной убор – от 5 и до 50 рублей. Причем чем ярче, тем активнее раскупают.
Евгения Захарина, ремесленник:
Когда яркий атрибут прикуплен, можно продолжать заряжаться культурной программой. Этот день негласно называют выставочным: сразу пять экспозиций распахнули двери для гостей. Одна из них – «Белое, красное, черное: символика цвета в народной культуре».
Светлана Соловьева, старший научный сотрудник Витебского краеведческого музея:
Получается такое культурное объединение.
Кристина Федорович, СТВ:
Артист привез с собой программу «Все для тебя». Ну а «все для вас», что называется, по обе стороны сцены мы готовы рассказать и показать первыми. Так что следите вместе с нами за «Славянским базаром».
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Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019
Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара». Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово, сообщили в программе Новости...
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