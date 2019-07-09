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«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приятно, что по доброй традиции и звезды мирового уровня приезжают на «Славянский базар» отнюдь не для галочки напротив выступления, а действительно окунаются в 10-дневный музыкальный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российский и азербайджанский певец Эмин на фестивале впервые. Как сам признался, к выбору репертуара подошел трепетно: привез лучшее из своего творчества.
Эмин Агаларов, певец и музыкант:
Всех интриг Эмин не раскрыл, но пообещал, что после сегодняшнего концерта музыка уж точно отзовется в каждом зрительском сердце.
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Новости Беларуси. Приятно, что по доброй традиции и звезды мирового уровня приезжают на «Славянский базар» отнюдь не для галочки напротив выступления, а...
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