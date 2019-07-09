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«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»

10.07.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приятно, что по доброй традиции и звезды мирового уровня приезжают на «Славянский базар» отнюдь не для галочки напротив выступления, а действительно окунаются в 10-дневный музыкальный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»

Российский и азербайджанский певец Эмин на фестивале впервые. Как сам признался, к выбору репертуара подошел трепетно: привез лучшее из своего творчества.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»

Эмин Агаларов, певец и музыкант:
Будет всегда живой звук. Приехал полный мой коллектив, и я надеюсь, что мне удастся порадовать публику, которая сегодня придет на концерт.

«Приехал полный мой коллектив»: что рассказал Эмин перед выступлением на «Славянском базаре»

Всех интриг Эмин не раскрыл, но пообещал, что после сегодняшнего концерта музыка уж точно отзовется в каждом зрительском сердце.

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Люди в материале: Эмин Агаларов
 
 
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Новости Беларуси. Приятно, что по доброй традиции и звезды мирового уровня приезжают на «Славянский базар» отнюдь не для галочки напротив выступления, а...
 
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