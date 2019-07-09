Марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в этом году может стать самым массовым за девять лет своей истории

Источник материала: Вороновская газета





Уже зарегистрировались для участия в нем более 180 спортсменов и любителей.

Но эта цифра еще не окончательная – регистрация завершится за три дня до старта, 11 июля.

НА СТАРТЕ – ЖИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ





– География участников очень широка. На дистанцию со стартом в Гродно выйдут граждане 17 стран. Чтобы бегом преодолеть расстояние более чем в 42 километра, к нам приедут гости из Норвегии, Австралии, Великобритании, Литвы, Италии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и не только. Важно, чтобы соревнования были организованы на высоком уровне. Но не стоит забывать и о том, что участники марафона приедут в город над Неманом минимум за день до старта, и знакомство с Гродно тоже оставит определенный след в их памяти, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович во время работы оргкомитета спортивного марафона.





IX Международный марафон дружбы «Гродно–Друскининкай» в этом году стартует на территории Центрального спортивного комплекса «Неман», возле Ледового дворца, и через 42 км 195 м финиширует в литовском Друскининкае. Большая часть трассы, а точнее 30 километров, проходит по территории Беларуси. На всем пути для спортсменов будут созданы безопасные и комфортные условия.

СТАРШЕМУ МАРАФОНЦУ – 77 ЛЕТ

Пока среди зарегистрировавшихся атлетов самым молодым участником марафона может стать 22-летний минчанин Родион Бадак, а старшим уже по сложившейся традиции – переступивший 77-летний жизненный рубеж Петр Силкин из литовского города Кретинга.





– Среди участников марафона немало гродненцев. Выйдет на дистанцию в этом году, например, победитель прошлогоднего трансграничного старта Игорь Тетерюков – профессиональный спортсмен, который дважды становился чемпионом Беларуси, участвовал в чемпионате мира и Кубке Европы, – добавил начальник управления спорта и туризма областного исполнительного комитета Олег Андрейчик.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА

Что касается иностранных гостей, организаторы сделают все возможное, чтобы уже с первых минут знакомства с Гродно они не испытывали дискомфорта, связанный с языковым барьером. Во время регистрации участников марафона на площадках ЦСК «Неман» будут работать волонтеры со знанием иностранных языков.





Наиболее массовым эпизодом предстоящего марафона по традиции станет старт участников у ЦСК «Неман». И все же, самое интересное будет происходить на трассе. Именно здесь в полной мере можно увидеть все напряжение участников марафона. Группы поддержки будут встречать атлетов-профессионалов и любителей в Грандичах и Гоже. «Заговорит» с участниками марафона и дорожно-измерительная станция по пути следования марафона, где на английском и русском языках будет транслироваться: «Приветствуем участников марафона – 2019!»





ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ГРАНИЦЫ

Промежуточного лидера объединяющего две страны марафона в пункте пропуска «Привалка» будут встречать примерно в 10.30. Как и в предыдущие годы, таможенный контроль все участники старта пройдут еще до его начала, а непосредственно в пункте пропуска по традиции отдельный канал будет принимать сопровождающих и организаторов забега. Из года в год во время проведения марафона «Гродно–Друскининкай» на отлично справляются с работой пограничная и таможенная службы, даже с учетом того, что в очень плотном временном отрезке пересекают границу в этот день сразу несколько сотен человек. Нынешний год не станет исключением.





С учетом экстремальных нагрузок на организм, сопровождать колонну спортсменов с белорусской стороны будет реанимобиль. На месте старта организуют дежурство бригады скорой помощи. Причем для удобства в большинстве своем англоязычных гостей областного центра – участников марафона – среди медработников будут специалисты со знанием иностранного языка.

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ АТЛЕТОВ

Готова к марафону и соединяющая две страны автодорога Р42. Только на территории Гродненского района вдоль нее будет организовано восемь пунктов питания для марафонцев, каждый из которых будет работать на протяжении шести часов.







По территории Литвы марафонцы пробегут 10 километров. Первого финишера в центральном парке Друскининкая будут приветствовать уже после 11.00. А в 14.00 здесь начнется культурная программа и церемония награждения победителей, которым вручат оригинальные медали, изготовленные по индивидуальному проекту.

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП» https://grodnonews.by/