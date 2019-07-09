В Горках налоговиков поздравили с профессиональным праздником

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в Горках торжественно чествовали лучших работников налоговых органов. С профессиональным праздником коллектив поздравили глава района Сергей Кулагин, начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Могилевской области Владимир Стремужевский, заместитель председателя райисполкома по экономике Ирина Сухубаевская и начальник финансового отдела Оксана Орлова.





В инспекции МНС по Горецкому, Дрибинскому и Мстиславскому районам трудятся профессионалы своего дела, которые добросовестно, с полной самоотдачей выполняют самые сложные, стоящие перед ними задачи. По итогам работы за 2018 год наша налоговая инспекция заняла первое место на Могилевщине и второе в республике в своей подгруппе. Об этом сообщила начальник налоговой инспекции Наталья Тишкова. За 1-е полугодие 2019 года в бюджет собрано 23,4 млн.руб. платежей. Плановые назначения обеспечены на 101,9%. По состоянию на 1 июля задолженность субъектов хозяйствования по трем районам составила 0,2% к плану доходов консолидированного бюджета. А среди юридических лиц Горецкого и Мстиславского района отсутствует.





Сергей Кулагин вручил Благодарность райисполкома за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм Ирине Дрень, главному государственному налоговому инспектору управления учета налогов. Главный государственный налоговый инспектор Татьяна Шевцова получила Благодарность начальника инспекции МНС по Могилевской области, которую ей вручил Владимир Стремужевский. За успехи в работе отмечены грамотами инспекции по Горецкому району ведущий администратор баз данных Карина Самсусенко, ведущие референты Юлия Демидович, Любовь Зинган, Юлия Трутченко.

















Читайте в субботнем номере «Горецкого вестника» интервью начальника инспекции Натальи Тишковой, в котором она рассказала о новшествах налогового законодательства в 2019 году, изменениях в подходах к контрольной работе, развитии электронных услуг и бюджетообразующих предприятиях района.





Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова