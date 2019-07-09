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В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Источник материала: Tut.by
Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Алексей Кудашов, в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и национальной команды. Он был ассистентом Ильи Воробьева, с которым решено было расстаться.
Как сообщает официальный сайт
Кудашов с 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год руководил «Локомотивом».
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Алексей Кудашов сменил на этом посту Илью Воробьева
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