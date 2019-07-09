В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Источник материала: Tut.by

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Алексей Кудашов, в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и национальной команды. Он был ассистентом Ильи Воробьева, с которым решено было расстаться.



Фото: Reuters

Как сообщает официальный сайт ФХР , в новый тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов.

Кудашов с 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год руководил «Локомотивом».