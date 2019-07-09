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Лукашенко вручил погоны выпускникам военных вузов и офицерам

10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил погоны выпускникам высших военных учебных заведений и высшему офицерскому составу. 

Церемония прошла в столичном Дворце Независимости. Те, кто закончил учебу на отлично, вместе с высокими воинскими званиями получили еще и благодарность президента.

«Я здесь первый раз и для меня это очень почетно, торжественно, необычно. Стоило учиться настолько хорошо, чтобы попасть на прием к президенту», – сказала начальник финансового отдела Военной академии Наталья Дроздова. 

Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для военных станут совместные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Щит союза – 2019». Они пройдут в России в сентябре.



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Церемония прошла в столичном Дворце Независимости.
 
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