Под фейерверки и барабанную дробь: Витебск принимает гостей «Славянского базара»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск принимает гостей «Славянского базара». И хотя в этом году фестиваль не юбилейный, количество участников и представителей СМИ близко к рекордному. Торжественное открытие состоится 11 июля. О том, как готовится город к большому музыкальному празднику, рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Витебск уже живет фестивалем. Официальное открытие еще не состоялось, а в городе уже работает более 20 концертных площадок. Здесь, рядом с Летним амфитеатром, уже развеваются флаги всех стран-участниц форума, а также флаг самого «Славянского базара».

Под фейерверки и барабанную дробь участники форума расходятся по своим творческим площадкам. Юные конкурсанты, пожалуй, единственные, кто может вздохнуть спокойно, ведь их выступления перед жюри завершены. И хотя итоговые результаты пока не известны, дети рады уже тому, что приехали на знаменитый фестиваль.

«Я чувствую большую радость, восторг. Мне кажется, я выступила достаточно хорошо. И я благодарна витебской публике», – рассказала участница конкурса детского музыкального конкурса Витебск-2019 (Армения) Анжела Албертян.

«Мне понравилось, как я спел. Ощущения хорошие, ведь уже все сделано», – поделился участник конкурса детского музыкального конкурса Витебск-2019 (Азербайджан) Искендер Гасанзаде.

В этом году только одних участников — пять тысяч, а зрителей в несколько раз больше. Организаторы ожидают наплыва туристов, ведь для иностранных граждан въезд в страну безвизовый, если есть билет на концерт «Славянского базара». А программу фестиваля в этом году расширили.

«Мы стараемся отстоять то право, чтобы называться не просто фестивалем однодневной музыки, а фестивалем искусств. Все жанры искусства. И выставки, и опера, и классика, и рок. И думаю. Каждый сможет рассмотреть в нашем фестивале что-то свое», – отметил руководитель Фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Удивит гостей и сцена амфитеатра. Оборудование в Витебск везли шесть большегрузов. Монтировали круглосуточно в течение месяца. И это только пока экраны тусклые, а софиты выключены вечером. Как уверяют специалисты, все засияет яркими красками.

Тем временем в город съезжаются и журналисты – более тысячи представителей СМИ.

«Здесь место встреч, здесь люди общаются. Наводят знакомства, наводят мосты, потом друг к другу приезжают в гости. Фестиваль служит укреплению дружбы между народами», – рассказал журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.

Юбилейные даты большими концертами отметят Стас Михайлов, «Песняры» и Валерий Леонтьев. А София Ротару специально для выступления на «Славянском базаре» пишет новую песню. Более двадцати шоу пройдут в дни форума. Витебск снова погружен в атмосферу настоящего праздника.

Торжественное открытие «Славянского базара» состоится 11 июля. Концерты фестиваля, а также Дневники музыкального форума смотрите на телеканале «МИР 24».