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В Беларуси мобильные операторы ввели двойное подтверждение интернет-подписок

10.07.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.

Ранее случайный клик на баннер приводил к оформлению "подписки", о которой белорус не догадывался, а деньги ежедневно списывались. Однако в апреле в этом году Минсвязи решило прекратить такую практику, чтобы в будущем исключить возможность неосознанных или случайных интернет-подписок.

Мобильным операторам понадобилось несколько месяцев для реализации инициативы. Теперь абонент получает информацию о стоимости, условиях предоставления, способе подключения и отключения доступа к услуге. И не мелким текстом, чтобы не заметить его. Подписку нельзя оформить, не поставив галочку в соответствующее поле интернет-страницы (есть кнопка "Выход", если у абонента появится желание прервать процесс подписки). Далее для завершения оформления услуги предлагается нажать кнопку ( "Смотреть" или "Подписаться и смотреть"). После активации сервиса абоненту приходит SMS-сообщение об активации интернет-подписки. В нём же содержится информация о стоимости и способах деактивации. Подобные SMS будут приходить и в дальнейшем, как напоминание абоненту об оформленной платной подписке.
 
 
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.
 
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