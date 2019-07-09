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Белорусский хоккеист Алексей Протас подписал контракт с клубом НХЛ
Источник материала: Партизан
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заключил контракт на три сезона с 18-летним белорусским форвардом Алексеем Протасом,
Согласно соглашению, зарплата игрока составит чуть больше 716 тыс. долларов в год
«Вашингтон» выбрал Алексея Протаса на драфте-2019 в третьем раунде под общим 91-м номером.
В канадской юниорской лиге WHL белорус играл в прошлом сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата за клуб «Принц Альберт» он набрал 40 (11+29) очков. В плей-офф на его счету 22 (12+10) результативных балла в 23 поединках.
Вместе с командой «Райдерс» форвард выиграл чемпионат WHL.
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Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заключил контракт на три сезона с 18-летним белорусским форвардом Алексеем Протасом, сообщает корреспондент агентства...
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