Белорусский хоккеист Алексей Протас подписал контракт с клубом НХЛ









Согласно соглашению, зарплата игрока составит чуть больше 716 тыс. долларов в год





«Вашингтон» выбрал Алексея Протаса на драфте-2019 в третьем раунде под общим 91-м номером.





В канадской юниорской лиге WHL белорус играл в прошлом сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата за клуб «Принц Альберт» он набрал 40 (11+29) очков. В плей-офф на его счету 22 (12+10) результативных балла в 23 поединках.





Вместе с командой «Райдерс» форвард выиграл чемпионат WHL.



