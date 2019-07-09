Хулио Иглесиас снова стал отцом. Его сыну 43 года

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Хулио Иглесиас - один из самых популярных и коммерчески успешных певцов в истории. В этом году 75-летнему артисту была присуждена премия "Грэмми" за выдающиеся заслуги в музыке





пишет Руская служба Би-би-си. Санчес добивался этого более 30 лет, и все это время Иглесиас не признавал свое отцовство и отказывался от теста на ДНК. На судебном процессе в Валенсии певец также не присутствовал,Руская служба Би-би-си.





Судья, по его собственным словам, принял решение на основании очевидного внешнего сходства Санчеса и Иглесиаса.





Хулио Иглесиас - один из самых успешных артистов в испаноязычной музыке: за свою карьеру он продал более 300 млн записей на 14 языках. В этом году 75-летний певец получил премию "Грэмми" за выдающиеся заслуги.





У Хулио Иглесиаса есть еще восемь детей, самый известный из которых - поп-звезда Энрике Иглесиас.





Мимолетный роман

Мать истца, бывшая португальская балерина Мария Эдита Сантуш, встретила Иглесиаса в Каталонии летом 1975 года. Их роман длился не более недели. Певец тогда состоял в браке.





Девять месяцев спустя родился Хавьер.





Оглашая свое решение, судья Хосе Мигель Борт сказал, что помимо физического сходства, в правоте истца его убедили и показания матери: она предоставила убедительные свидетельства своих отношений с Иглесиасом.





"Возможность сексуальных отношений между ними не выглядит маловероятной или нелепой", - сказал судья.









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Хавьер Санчес идет в суд со своей матерью Марией Эдитой Сантуш





Еще в 1992 году суд уже признавал отцовство Хулио Иглесиаса, но тогда после апелляции решение было отменено.





На этот раз адвокаты певца настаивали на том, что дело не может рассматриваться вновь, однако согласно испанской конституции, в подобных делах граждане имеют право подавать иски повторно.





30 лет тяжб и украденная бутылка

Более 30 лет Хавьер и его мать добивались признания того, что он является сыном знаменитого певца.





Первый суд был выигран, но затем решение было обжаловано Иглесиасом и отменено.





Певец многократно отказывался предоставить биологический материал для генетического теста. Однако адвокатам Санчеса удалось провести анализ его ДНК.





Как рассказал юрист Фернандо Осуна, представлявший истца, нанятый в США частный детектив отправился в Майами, где любил заниматься серфингом один из сыновей певца Хулио Иглесиас-младший.





Иглесиас прославился исполнением романтических баллад. Пик его международного успеха пришелся на 1970-80 гг.

На пляже детектив подкараулил Иглесиаса-младшего и забрал оставленную бутылку, из которой тот пил воду. Частичек слюны хватило для анализа.





Тест ДНК показал, что с вероятностью 99,9% Хулио Иглесиас-младший и Хавьер Санчес являются братьями.





Адвокаты представили результаты анализа суду в Валенсии, и судья был с ними ознакомлен, хотя позднее он исключил их из числа доказательств.





Хулио Иглесиас имеет право обжаловать решение. У него трое взрослых детей, рожденных его первой женой Изабель Прейслер, и еще пятеро - от голландской модели Миранды Рийнсбургер, с которой он живет и поныне.



