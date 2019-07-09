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Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Живописная природа, широкий выбор экскурсий, вкусная национальная кухня и гостеприимство стали визитной карточкой Нарочанского края. Этот летний сезон особенно удался. Хорошая погода для отдыха встретила гостей в начале весны.
Людмила Кравченок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:
Национальный парк «Нарочанский» уже посетили более полутора тысяч туристов. Здесь есть много интересных экскурсий, и список постоянно пополняется. Кроме того, на территории Мядельского региона работают здравницы и санатории, которые пользуются спросом как у белорусов, так и гостей из стран СНГ.
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Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живописная...
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