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Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

10.07.2019 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

Живописная природа, широкий выбор экскурсий, вкусная национальная кухня и гостеприимство стали визитной карточкой Нарочанского края. Этот летний сезон особенно удался. Хорошая погода для отдыха встретила гостей в начале весны.

Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

Людмила Кравченок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:
Приезжают со всех уголков – из соседних регионов Беларуси, из зарубежья. Как всегда, преобладают россияне. Потянулась Прибалтика к нам, особенно полюбили на данный момент Нарочь эстонцы. Приезжают не только отдельные туристы, но стали популярны групповые посещения.

Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

Национальный парк «Нарочанский» уже посетили более полутора тысяч туристов. Здесь есть много интересных экскурсий, и список постоянно пополняется. Кроме того, на территории Мядельского региона работают здравницы и санатории, которые пользуются спросом как у белорусов, так и гостей из стран СНГ.

Люди в материале: Людмила Кравченок
 
 
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Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живописная...
 
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