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Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум помощи людям с психическими заболеваниями собрал более 10 спикеров-специалистов из Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие стало платформой для обмена опытом и выражения мнений. Во время форума затронули и тему создания рабочих мест для людей с ментальной инвалидностью.
Наталья Амплеева, участница форума:
Ольга Казакова, организатор форума:
Мероприятие проводится впервые, однако организаторы планируют продолжить подобные встречи.
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Новости Беларуси. Форум помощи людям с психическими заболеваниями собрал более 10 спикеров-специалистов из Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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