ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

10.07.2019 21:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Форум помощи людям с психическими заболеваниями собрал более 10 спикеров-специалистов из Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

Мероприятие стало платформой для обмена опытом и выражения мнений. Во время форума затронули и тему создания рабочих мест для людей с ментальной инвалидностью.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

Наталья Амплеева, участница форума:
Сначала мы подготавливаем ребят в мастерской, обучаем их каким-то навыкам, развиваем навыки, изучаем технику безопасности, технологические карты. И потом уже создаем рабочее место на открытом рынке труда.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

Ольга Казакова, организатор форума:
Целью этого форума является дать возможность людям с психическими расстройствами и их родственникам рассказать про опыт тех организаций, куда они обращаются, где им нравится получать помощь.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

Мероприятие проводится впервые, однако организаторы планируют продолжить подобные встречи.

Люди в материале: Наталья Амплеева, Ольга Казакова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Форум помощи людям с психическими заболеваниями собрал более 10 спикеров-специалистов из Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика