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Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Людей преимущественно волнуют земельные вопросы. Есть жалобы и замечания к коммунальным службам.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Что касается капитальных ремонтов домов: да, здесь наболевший вопрос. Он особенно актуален для Молодечно, Борисова. Мы увеличиваем сумму денег и будем двигаться.
Для некоторых этот прием последняя надежда – к примеру, для Элеоноры Сизук. Ее мать в течение нескольких лет не может найти компромисс с соседями по дому – точнее, со второй дочерью. Не помог даже суд. В настоящее время в проблеме будут разбираться областные юристы.
Элеонора Сизук:
Некоторые проблемы решили сразу на месте. По вопросам, которые требуют более детального изучения, власти в определенное время дадут письменный ответ.
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Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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