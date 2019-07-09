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Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

10.07.2019 20:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Людей преимущественно волнуют земельные вопросы. Есть жалобы и замечания к коммунальным службам.

Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Есть вопросы, которые длятся годами, по 20 лет. Вовремя не зарегистрировали, вовремя не сделали, теперь обращаются: вот, у меня так. Буквально последний гражданин, который обратился, говорит: 50 сантиметров у меня земли якобы не соответствует участку. Почему на протяжении 20 лет он, условно, не регистрировал этот участок?

Что касается капитальных ремонтов домов: да, здесь наболевший вопрос. Он особенно актуален для Молодечно, Борисова. Мы увеличиваем сумму денег и будем двигаться.

Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Для некоторых этот прием последняя надежда – к примеру, для Элеоноры Сизук. Ее мать в течение нескольких лет не может найти компромисс с соседями по дому – точнее, со второй дочерью. Не помог даже суд. В настоящее время в проблеме будут разбираться областные юристы.

Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Элеонора Сизук:
Этот вопрос требует разбирательств. Я все-таки верю, что сделают максимум усилия для того, чтобы помочь пенсионеру. Чтобы не я одна боролась за пенсионера, а и государственные структуры. Мне кажется, что нас не оттолкнут, а нам действительно помогут.

Анатолий Исаченко: вопрос капитальных ремонтов домов особенно актуален для Молодечно, Борисова, мы увеличиваем сумму денег

Некоторые проблемы решили сразу на месте. По вопросам, которые требуют более детального изучения, власти в определенное время дадут письменный ответ.

Люди в материале: Анатолий Исаченко, Элеонора Сизук
 
 
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Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Молодечно. На прием пришли 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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