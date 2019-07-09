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Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске

10.07.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подарок для водителей, велосипедистов и пешеходов. Новая автодорога открылась в Октябрьском районе. Она получила название Южная магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске

Просторная шестиполоска соединила улицы Володько и Асаналиева. В итоге получился целый комплекс с велосипедными дорожками, наземными и подземными переходами и водопропускным сооружением над рекой Лошицей.

Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске

Одним из первых по новой магистрали прокатился корреспондент Вадим Смоляк. Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Вадим Смоляк
 
 
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Новости Беларуси. Подарок для водителей, велосипедистов и пешеходов. Новая автодорога открылась в Октябрьском районе. Она получила название Южная магистраль,...
 
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