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Из-за ремонта на МКАД 28 и 96-й автобусы изменят маршруты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 11 июля дня из-за ремонтных работ на МКАДе автобусные маршруты под номерами 28 и 96 поедут по измененным трассам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, автобус № 28 проследует в сторону диспетчерской станции «Серова» от проспекта Любимова по проспекту Держинского, улице Казинца и далее по маршруту. В обратном направлении изменений не будет.
96-й автобус будет следовать к филиалу БГУ без изменений, а обратно – по маршруту 132-го автобуса.
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Новости Беларуси. С 11 июля дня из-за ремонтных работ на МКАДе автобусные маршруты под номерами 28 и 96 поедут по измененным трассам, сообщили в программе «Столичные...
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