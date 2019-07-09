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Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске

10.07.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личный прием граждан провела 10 июля глава администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это действительно актуальная и по-настоящему востребованная форма работы с населением. К тому же такие приемы – возможность не просто решить все спорные моменты, но еще и оценить эффективность работы местной вертикали власти.

Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске

На прием к Натальей Кочановой записались более 20 человек. Однако желающих лично встретиться с главой Администрации, чтобы рассказать о своих проблемах и найти поддержку, оказалось гораздо больше: приходили с самыми разными вопросами. Причем приезжали из разных уголков страны. Проблемы ЖКХ, медицинской сферы, строительства, земельные споры, вопросы трудоустройства, стимулирование бизнес-инициатив. Много говорили о поддержке талантливой молодежи и многодетных семей. Без внимания не осталось ни одно обращение.

Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске

Профильным министерствам и ведомствам – одним словом, всем ответственным – были даны поручения досконально разобраться в каждой конкретной ситуации. График встреч с населением очень плотный. До конца месяца выездные приемы организуют во всех регионах Беларуси.

В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
 
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Новости Беларуси. Личный прием граждан провела 10 июля глава администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это действительно...
 
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