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Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси

10.07.2019 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Ему было 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси

Автор тематических картин, портретов, пейзажей, которые сейчас украшают коллекции многих музеев мира, в годы войны был подпольщиком. Это нашло отражение в творчестве.

Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси

Виктор Александрович в свое время возглавлял Союз художников, преподавал в Академии искусств. В Орше в его честь названа городская галерея.

Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси

Соболезнования родным и близким художника направил Президент Беларуси.

На 97 году ушёл из жизни народный художник Беларуси Виктор Громыко

Люди в материале: Виктор Громыко
 
 
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Новости Беларуси. Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Ему было 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автор тематических картин,...
 
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