Узбекистан намерен в будущем удвоить число энергоблоков АЭС

Источник материала: Интерфакс

Строительство АЭС в Узбекистане ведется с расчетом на четыре энергоблока, сказал министр энергетики Алишер Султанов журналистам в среду.

"Узбекистан в перспективе планирует построить четыре энергоблока АЭС", - сказал он.

Как сообщалось, в настоящее время подписано соглашение о строительстве в республике АЭС в составе двух энергоблоков.

"Площадка выбирается с учетом того, чтобы расположить там четыре блока", - сказал Султанов в среду. Он отметил, что строительство очередных двух энергоблоков той же мощности займет меньше времени и потребует меньших расходов, так как инфраструктура будет уже налажена.

Султанов отметил, что на АЭС будут работать блоки ВВЭР-1200 поколения "3+" мощностью 1 тыс. 200 МВт каждый.

Как сообщалось, в декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.

В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

В октябре 2018 года в рамках визита президента России в Узбекистан Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт осуществлению проекта.