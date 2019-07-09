Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко

Источник материала: Интерфакс

Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался на 97-м году жизни 10 июля в Минске. Соболезнования его родным и близким направил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося мастера современности", - говорится в соболезновании.

"Из жизни ушел человек большого таланта, чьим творчеством по праву гордится наша страна. Работы Виктора Александровича, представляющие собой образцы высокого искусства, признаны не только в Беларуси, но и за рубежом", - отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Виктор Громыко воспитал несколько поколений молодых художников и стал примером самоотверженного служения Родине.