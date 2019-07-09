Источник материала: Интерфакс

В преддверии чемпионата мира по хоккею-2021 Федерация хоккея Беларуси прорабатывает вопрос паспортизации легионеров. Проект поддерживает ХК "Динамо-Минск", выступающий в КХЛ, сообщает " Прессбол ".

"В рамках отчетной конференции ФХРБ ее председатель Геннадий Савилов рассказал, что организация совместно с минским "Динамо" прорабатывают вопрос паспортизации иностранных хоккеистов накануне домашнего чемпионата мира", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге в 2021 году.