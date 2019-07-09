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Федерация хоккея Беларуси и минское "Динамо" прорабатывают вопрос паспортизации легионеров
Источник материала: Интерфакс
В преддверии чемпионата мира по хоккею-2021 Федерация хоккея Беларуси прорабатывает вопрос паспортизации легионеров. Проект поддерживает ХК "Динамо-Минск", выступающий в КХЛ, сообщает "
"В рамках отчетной конференции ФХРБ ее председатель Геннадий Савилов рассказал, что организация совместно с минским "Динамо" прорабатывают вопрос паспортизации иностранных хоккеистов накануне домашнего чемпионата мира", - говорится в сообщении.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге в 2021 году.
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В преддверии чемпионата мира по хоккею-2021 Федерация хоккея Беларуси прорабатывает вопрос паспортизации легионеров. Проект поддерживает ХК "Динамо-Минск",...
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