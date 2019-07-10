«Есть кем заменить игроков». Бага - о ничьей БАТЭ с польским чемпионом

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после ничьей с чемпионом Польши «Пястом» (1:1) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не признает себя проигравшим и не считает фатальной потерю Станислава Драгуна перед ответной встречей.

Польский коллега Баги Вальдемар Форналик объяснил, какие опасности могут подстерегать болельщиков БАТЭ на выезде и где они могут чувствовать себя в безопасности.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Будем улучшать игру, чтобы пройти дальше»

— Вполне нормальная ситуация, когда соперник играет либо от обороны, либо нахраписто — двигается с мячом вперед, — прокомментировал начало встречи главком БАТЭ Алексей Бага. — Мы готовы были и к такому, и к такому развитию событий.

— Велико ли ваше разочарование результатом?

— Разочарование? Пожалуй, такими словами будем бросаться 17-го числа, если будет необходимо. Мы добились обычного европейского результата с достаточно сильным соперником — чемпионом своей страны. Да, могли забить. Наверняка могли забить больше. При этом прекрасно отдаем себе отчет, с кем мы играли.

— Что с защитником Егором Филипенко, который травмировался?

— Завтра до обеда он пройдет обследование. Будем знать точный диагноз. Пока сложно сказать, что там. Есть проблема с суставом. Надо смотреть.

— Сможет ли Филипенко сыграть с «Пястом» через неделю?

— Это станет известно завтра после обследования. Сейчас ничего не могу сказать.

— Концовка встречи получилась эмоциональной. В чем причина? Это арбитр не смог удержать контроль над ситуацией на поле?

— Даже учитывая такую концовку, я бы и слова не сказал про арбитраж. Ну а то, что случилось, — наша работа, наша кухня. Будем улучшать игру, чтобы пройти дальше.

— Что именно вызвало вашу бурную реакцию на удаление Станислава Драгуна: сам факт удаления или пропуск Стасом игры с «Пястом» на выезде?

— Ни то и ни другое. Я тоже немного поддался эмоциям, которые царили на поле. Ни в коем случае не было панических настроений и артистизма.

— Драгун — важный футболист для БАТЭ. Он часто подключается к атакам из глубины и забивает, вот и сегодня забил. Может ли его дисквалификация на ответную встречу стать ключевым моментом в борьбе за выход во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов?

— Да, Драгун не поможет… У него была красная карточка. Отсутствие даже таких лидеров и сильных футболистов неприятно, но в то же время у сильных и опытных команд, а мы являемся такой, есть кем заменить игроков. Уверен, что без потери в качестве.

— Тренер «Пяста» считает себя победившим в первом матче двухматчевой дуэли. А чувствуете ли вы себя проигравшим?

— Нет, конечно. Приезжая команда забила мяч и может позволять себе такие высказывания. Это нормально. Не вижу таких настроений, которые загнали бы нас в тупик. Мы очень много забивали голов на выезде, были в тяжелых ситуациях и играли при большой аудитории. Правильно то, что сыграна только первая часть противостояния, а вторая — будет в Польше.

«В тех районах, где поддерживают „Пяст“, фанаты БАТЭ будут чувствовать себя в безопасности»

— Мы хорошо сыграли и, считаю, выиграли половину двухматчевого противостояния, — сказал главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик. — 1:1 — вполне хороший для нас результат, но он мог бы быть еще лучше. В очередной раз могу сказать, что доволен подопечными.

— А результатом?

— В Польше говорят: ты сыт, но все равно голоден. Да, мы вполне довольны результатом.

— Матч получился агрессивным. Уже в начале встречи три футболиста заслужили желтые карточки.

— Мы готовились к такому характеру поединка, анализировали игры БАТЭ. Считаю, что судья хорошо справился с матчем. Да, фанаты могут быть недовольны судейством, однако арбитр хорошо справился со своей работой.

— Станислав Драгун пропустит ответную встречу команд. Не считаете ли вы, что его отсутствие облегчит задачу «Пясту» по выходу в следующий раунд?

— У БАТЭ хороший состав. Да, Стас — один из ключевых игроков, но я не думаю, что его дисквалификация будет иметь определяющее значение в исходе противостояния.

— Ставили ли вы перед игроками задачу сдерживать капитана БАТЭ Игоря Стасевича?

— Нет. Мы концентрировались на том, как играем в обороне. Понимали, что Стасевич — сильный игрок, поэтому к нему было приковано определенное внимание.

— Фанаты БАТЭ и «Пяста» дружат. Матч в Борисове прошел в дружеской атмосфере. Тем временем БАТЭ предупреждает своих фанатов, что не стоит в Польше ходить в футболках «желто-синих». Почему? Это опасно?

— Это вопрос не ко мне. На него должны ответить люди, которые отвечают за безопасность в клубе. Скажу так: на каждом нашем матче фанаты «Пяста» скандируют «БАТЭ Борисов». В Гливице за разными районами стоят фанаты разных клубов. Есть фанаты «Гурника Забже», нашего конкурента, или «Шленска». Но в тех районах, где поддерживают «Пяст», фанаты БАТЭ будут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, что ответная встреча БАТЭ и «Пяста» состоится 17 июля

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