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«Есть кем заменить игроков». Бага - о ничьей БАТЭ с польским чемпионом
Источник материала: Tut.by
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после
Польский коллега Баги Вальдемар Форналик объяснил, какие опасности могут подстерегать болельщиков БАТЭ на выезде и где они могут чувствовать себя в безопасности.
«Будем улучшать игру, чтобы пройти дальше»
— Вполне нормальная ситуация, когда соперник играет либо от обороны, либо нахраписто — двигается с мячом вперед, — прокомментировал начало встречи главком БАТЭ Алексей Бага. — Мы готовы были и к такому, и к такому развитию событий.
— Велико ли ваше разочарование результатом?
— Разочарование? Пожалуй, такими словами будем бросаться 17-го числа, если будет необходимо. Мы добились обычного европейского результата с достаточно сильным соперником — чемпионом своей страны. Да, могли забить. Наверняка могли забить больше. При этом прекрасно отдаем себе отчет, с кем мы играли.
— Что с защитником Егором Филипенко, который травмировался?
— Завтра до обеда он пройдет обследование. Будем знать точный диагноз. Пока сложно сказать, что там. Есть проблема с суставом. Надо смотреть.
— Сможет ли Филипенко сыграть с «Пястом» через неделю?
— Это станет известно завтра после обследования. Сейчас ничего не могу сказать.
— Концовка встречи получилась эмоциональной. В чем причина? Это арбитр не смог удержать контроль над ситуацией на поле?
— Даже учитывая такую концовку, я бы и слова не сказал про арбитраж. Ну а то, что случилось, — наша работа, наша кухня. Будем улучшать игру, чтобы пройти дальше.
— Что именно вызвало вашу бурную реакцию на удаление Станислава Драгуна: сам факт удаления или пропуск Стасом игры с «Пястом» на выезде?
— Ни то и ни другое. Я тоже немного поддался эмоциям, которые царили на поле. Ни в коем случае не было панических настроений и артистизма.
— Драгун — важный футболист для БАТЭ. Он часто подключается к атакам из глубины и забивает, вот и сегодня забил. Может ли его дисквалификация на ответную встречу стать ключевым моментом в борьбе за выход во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов?
— Да, Драгун не поможет… У него была красная карточка. Отсутствие даже таких лидеров и сильных футболистов неприятно, но в то же время у сильных и опытных команд, а мы являемся такой, есть кем заменить игроков. Уверен, что без потери в качестве.
— Тренер «Пяста» считает себя победившим в первом матче двухматчевой дуэли. А чувствуете ли вы себя проигравшим?
— Нет, конечно. Приезжая команда забила мяч и может позволять себе такие высказывания. Это нормально. Не вижу таких настроений, которые загнали бы нас в тупик. Мы очень много забивали голов на выезде, были в тяжелых ситуациях и играли при большой аудитории. Правильно то, что сыграна только первая часть противостояния, а вторая — будет в Польше.
«В тех районах, где поддерживают „Пяст“, фанаты БАТЭ будут чувствовать себя в безопасности»
— Мы хорошо сыграли и, считаю, выиграли половину двухматчевого противостояния, — сказал главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик. — 1:1 — вполне хороший для нас результат, но он мог бы быть еще лучше. В очередной раз могу сказать, что доволен подопечными.
— А результатом?
— В Польше говорят: ты сыт, но все равно голоден. Да, мы вполне довольны результатом.
— Матч получился агрессивным. Уже в начале встречи три футболиста заслужили желтые карточки.
— Мы готовились к такому характеру поединка, анализировали игры БАТЭ. Считаю, что судья хорошо справился с матчем. Да, фанаты могут быть недовольны судейством, однако арбитр хорошо справился со своей работой.
— Станислав Драгун пропустит ответную встречу команд. Не считаете ли вы, что его отсутствие облегчит задачу «Пясту» по выходу в следующий раунд?
— У БАТЭ хороший состав. Да, Стас — один из ключевых игроков, но я не думаю, что его дисквалификация будет иметь определяющее значение в исходе противостояния.
— Ставили ли вы перед игроками задачу сдерживать капитана БАТЭ Игоря Стасевича?
— Нет. Мы концентрировались на том, как играем в обороне. Понимали, что Стасевич — сильный игрок, поэтому к нему было приковано определенное внимание.
— Фанаты БАТЭ и «Пяста» дружат. Матч в Борисове прошел в дружеской атмосфере. Тем временем БАТЭ
— Это вопрос не ко мне. На него должны ответить люди, которые отвечают за безопасность в клубе. Скажу так: на каждом нашем матче фанаты «Пяста» скандируют «БАТЭ Борисов». В Гливице за разными районами стоят фанаты разных клубов. Есть фанаты «Гурника Забже», нашего конкурента, или «Шленска». Но в тех районах, где поддерживают «Пяст», фанаты БАТЭ будут чувствовать себя в безопасности.
Напомним, что ответная встреча БАТЭ и «Пяста» состоится 17 июля
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Польский коллега Баги Вальдемар Форналик объяснил, какие опасности могут подстерегать болельщиков БАТЭ на выезде и где они могут чувствовать себя в безопасности.
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