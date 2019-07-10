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актеры «Американского пирога» воссоединились в честь 20-летия фильма

10.07.2019 22:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях легендарной комедии «Американский пирог» исполнилось 20 лет. Актеры франшизы воссоединились для совместного селфи, чтобы это отметить. Снимок с коллегами опубликовала в своем Twitter актриса Элисон Ханнингэн.

Напомним, что «Американский пирог» вышел в июле 1999 года и собрал в мировом прокате 235 млн долларов. За ним последовали три продолжения: «Американский пирог 2» (2001), «Американский пирог 3: Свадьба» (2003) и «Американский пирог: Все в сборе» (2012).

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Теги: Минск
 
 
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Селфи с коллегами по съемочной площадке опубликовала в своем твиттере Элисон Хэннигэн, сыгравшая роль Мишель.
 
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