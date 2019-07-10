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Почти 5,2 тысяч студентов планируют принять в БГУ в этом году, впервые будет проведен набор в Совместный белорусско-китайский институт

10.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В БГУ 12 июля начинается прием документов от абитуриентов, сообщили sb.by в пресс-службе вуза.

Почти 5,2 тысяч студентов планируют принять в БГУ в этом году, впервые будет проведен набор в Совместный белорусско-китайский институт

Белгосуниверситет планирует принять на обучение 5193 студента — на 1% больше, чем годом ранее.

На дневную бюджетную форму планируется принять 2130 человек (в 2018 году было 2122). На естественнонаучные специальности будет принято 67 % от общего количества мест, на социально-экономические и гуманитарные — 33 %.

«На заочную бюджетную форму планируется принять 216 студентов (в 2018 году — 226)», — проинформировали в БГУ.

На платную дневную форму обучения планируется принять 1934 человека (год назад было 1850), на заочную форму — 474 (в 2018 году – 471).

Также в вузе сообщили, что на заочное отделение для получения второго высшего образования планируется принять 167 человек (в 2018 году было 203), на вечернюю форму для получения второго высшего образования — 20.

На сокращенное обучение для выпускников ссузов выделено 380 мест (в 2018 году было 404), в том числе на дневную форму — 50, на заочную — 330.

«В этом году по целевому приему выделено 31 место (в 2018 году — 53). Целевой прием осуществляется по 10 специальностям», — добавили в пресс-службе.

Подача документов пройдет с 12 по 17 июля. Закончившие профильные педагогические классы и поступающих на педагогические специальности смогут подавать документы с 12 по 14 июля.

Документы на платную форму обучения будут приниматься до 4 августа.

Кроме этого, в текущем году в БГУ впервые пройдет набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ–ДПУ (Даляньский политехнический университет) по специальностям «Физика (производственная деятельность)», «Механика и математическое моделирование» и «Мировая экономика».

“Это первый опыт в отечественной системе высшего образования в области совместной подготовки специалистов на первой ступени на базе белорусского вуза», — подчеркнули в вузе. Там считают, что выпускники института будут востребованы промышленными, образовательными, научными предприятиями и ИТ-компаниями Беларуси и Китая, в том числе в индустриальном парке «Великий камень».

Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3-го курса ряд дисциплин будет преподаваться на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники Совместного белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. Преподавать будут представители белорусского и китайского университетов. В этом году планируется принять на дневную форму обучения 28 человек, на платную — 30.

Источник: sb.by

 
 
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В БГУ 12 июля начинается прием документов от абитуриентов, сообщили sb.by в пресс-службе вуза. Белгосуниверситет планирует принять на обучение 5193
 
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