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Матери за еду продавали детей педофилу
Источник материала: БДГ
Женщины продавали дочек за деньги и еду минчанину, который снимал порно с несовершеннолетними. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении мужчины и двух женщин.
С чего все началось
Год назад российские коллеги передали информацию о том, что в Беларуси, предположительно, находится человек, причастный к распространению порнографии. Его нашли, оказалось, житель Минска. Мужчина был задержан.
Что установило следствие
Летом 2015 года мужчина познакомился в Ушачском районе Витебской области с двумя жительницами Новополоцка и их дочерьми, 2011 и 2013 года рождения. В 2016 году обвиняемый предложил женщинам за вознаграждение предоставлять детей для изготовления порнографии. Расплачивался за это деньгами и едой.
Изготовленные видеоматериалы мужчина продавал и предлагал детей для сексуальной эксплуатации,
За три года обвиняемый снял несколько десятков порнороликов с участием детей. Платили ему криптовалютой.
Расследование также установило, что мужчина причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних.
Установлены 31 факт противоправной деятельности минчанина. Он обвиняется в групповом изнасиловании, иных насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния заведомо малолетней, развратных действиях по отношению к малолетней, торговле людьми, изготовлении с целью распространения порнографии с участием несовершеннолетних и др.
Матерям девочек предъявлено обвинение в торговле людьми, а также пособничестве. Все трое обвиняемых заключены под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Женщины продавали дочек за деньги и еду минчанину, который снимал порно с несовершеннолетними. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении...
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