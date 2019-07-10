Матери за еду продавали детей педофилу

Женщины продавали дочек за деньги и еду минчанину, который снимал порно с несовершеннолетними. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении мужчины и двух женщин.

С чего все началось

Год назад российские коллеги передали информацию о том, что в Беларуси, предположительно, находится человек, причастный к распространению порнографии. Его нашли, оказалось, житель Минска. Мужчина был задержан.

Что установило следствие

Летом 2015 года мужчина познакомился в Ушачском районе Витебской области с двумя жительницами Новополоцка и их дочерьми, 2011 и 2013 года рождения. В 2016 году обвиняемый предложил женщинам за вознаграждение предоставлять детей для изготовления порнографии. Расплачивался за это деньгами и едой.

Изготовленные видеоматериалы мужчина продавал и предлагал детей для сексуальной эксплуатации, сообщили в Следственном комитете.

За три года обвиняемый снял несколько десятков порнороликов с участием детей. Платили ему криптовалютой.

Расследование также установило, что мужчина причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних.

Установлены 31 факт противоправной деятельности минчанина. Он обвиняется в групповом изнасиловании, иных насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния заведомо малолетней, развратных действиях по отношению к малолетней, торговле людьми, изготовлении с целью распространения порнографии с участием несовершеннолетних и др.

Матерям девочек предъявлено обвинение в торговле людьми, а также пособничестве. Все трое обвиняемых заключены под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.