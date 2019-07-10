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Лжесвященника задержали в Витебске за порнографию

10.07.2019 19:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Витебский ГУБОП задержал лжесвященника Георгия Крота, который в Витебской области совершил несколько преступлений.

С чего все началось

Витебская епархия предупредила, что в регионе работает лжесвященник. Уже тогда было известно, что это некий Георгий Крот, который называет себя архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии, а также настоятелем Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы в Беларуси.

Он собирал пожертвования якобы на строительство храма и проводил церковные обряды за деньги.

Что установило следствие

Крот родом из Могилевской области и до 2012 года работал кочегаром. После этого решил стать «священником» и с поддельными документами занялся мошенничеством. Злоумышленник предлагал людям пожертвовать деньги на грузинские монастыри, в том числе размещал объявления про это в соцсетях, полученные финансы тратил на себя, сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Кроме этого, лжесвященник подозревается в совершении и других преступлений. В Оршанском районе Крот, по данным следствия, украл одежду, бытовую технику, шесть икон и восемь церковных книг.

Еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК возбуждено за размещение порнографии гомосексуального характера на одной из своих личных страниц в соцсетях. Проводится проверка на причастность его к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Лжесвященник задержан. Установлено, что он проводил обряды крещения, отпевания, освящения источников. Во время обыска изъяты поддельные документы.

 
 
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Витебский ГУБОП задержал лжесвященника Георгия Крота, который в Витебской области совершил несколько преступлений. С чего все началось
 
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