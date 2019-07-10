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Ничья: БАТЭ - «Пяст» 1:1 в квалификации Лиги чемпионов

10.07.2019 22:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Борисовский БАТЭ в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл дома вничью с польским «Пястом» — 1:1.


Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY

На гол Пажишека борисовчане ответили точным ударом Драгуна во втором тайме.
 
 
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Борисовский БАТЭ в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл дома вничью с польским «Пястом» — 1:1.
 
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