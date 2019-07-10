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Где-то уже это было: в Атланте инкассаторский автомобиль случайно рассыпал по дороге наличные деньги
Источник материала: Партизан
В США из инкассаторской машины разлетелись наличные. Очевидцы быстро их собрали.
Проезжавшие мимо водители остановились на обочине и бросились собирать рассыпанные деньги. К приезду на место происшествия полиции все они успели скрыться.
Теперь этим людям грозит уголовная ответственность.
Сколько именно денег было потеряно инкассаторами, не уточняется.
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Где-то уже это было: в Атланте инкассаторский автомобиль случайно рассыпал по дороге наличные деньги
В США из инкассаторской машины разлетелись наличные. Очевидцы быстро их собрали.
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