Где-то уже это было: в Атланте инкассаторский автомобиль случайно рассыпал по дороге наличные деньги

Проезжавшие мимо водители остановились на обочине и бросились собирать рассыпанные деньги. К приезду на место происшествия полиции все они успели скрыться.





Теперь этим людям грозит уголовная ответственность.





Сколько именно денег было потеряно инкассаторами, не уточняется.



