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В Беларуси зафиксирована дефляция

10.07.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в июне зафиксирована незначительная дефляция, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные Национального статкомитета.

Цены на потребительские товары и услуги в прошлом месяце по сравнению с маем снизились на 0,1 %. При этом продовольственные товары подешевели на 0,4 %.

Вместе с тем, если сравнивать с прошлогодним декабрем, базовый индекс потребительских цен в июне составил 102, 1 %, а продовольственные товары подорожали на 2,8 %.

Что касается услуг, то они неизменно дорожают: в июне в сравнении с маем их стоимость выросла на 0,4 %, а в сравнении с декабрем — на 4,1 %.

Справочно:

Дефляция (от лат. deflatio – сдуваться) — противоположность инфляции, характеризуемая повышением реальной стоимости денег и снижением цен на товары.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в июне зафиксирована незначительная дефляция, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные Национального статкомитета.
 
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