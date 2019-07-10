В Беларуси зафиксирована дефляция

Цены на потребительские товары и услуги в прошлом месяце по сравнению с маем снизились на 0,1 %. При этом продовольственные товары подешевели на 0,4 %.





Вместе с тем, если сравнивать с прошлогодним декабрем, базовый индекс потребительских цен в июне составил 102, 1 %, а продовольственные товары подорожали на 2,8 %.





Что касается услуг, то они неизменно дорожают: в июне в сравнении с маем их стоимость выросла на 0,4 %, а в сравнении с декабрем — на 4,1 %.





Справочно:





Дефляция (от лат. deflatio – сдуваться) — противоположность инфляции, характеризуемая повышением реальной стоимости денег и снижением цен на товары.



