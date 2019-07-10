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«Берём самое лучшее, что есть у грандов»: в ФХБ обсудили новый формат развития детско-юношеского хоккея
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Белорусской федерации хоккея обсудили новый формат развития детско-юношеского направления в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нашей стране хоккеем занимаются более 6000 детей и подростков. Однако, несмотря на кажущуюся многочисленность, этого недостаточно, чтобы наша взрослая национальная команда могла черпать профессиональные кадры и успешно выступать на мировом форуме.
Основная цель нового формата – увеличение количества спортсменов среди детей и подростков, подчеркнул председатель федерации Геннадий Савилов. К 2025 году планируется увеличить количество занимающихся до 12 тысяч человек. Новый проект предлагает превратить тренировочный процесс в игровую форму, причем не учитывать достижения юного хоккеиста до 12 лет.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Белорусский хоккей стоит у истоков возрождения женского хоккея. Новый формат даст возможность вовлечь в ледовые баталии и девочек. Очень важно, чтобы спортивные школы поддержали нововведения и уже сегодня начали работать по новым методическим планам.
Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Рост популярности детского хоккея увеличит в будущем шансы отыскать ни один десяток талантливых ребят.
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«Берём самое лучшее, что есть у грандов»: в ФХБ обсудили новый формат развития детско-юношеского хоккея
Новости Беларуси. В Белорусской федерации хоккея обсудили новый формат развития детско-юношеского направления в этом виде спорта, сообщили в программе...
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