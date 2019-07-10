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Резкое сокращение населения наблюдается в Японии

10.07.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. На начало 2019 года число местных жителей составило чуть менее 125 миллионов человек, что на 433 тысячи меньше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкое сокращение населения наблюдается в Японии

Смертность в стране превышает рождаемость уже на протяжении 10 лет. При этом речь идет лишь о коренном населении. Количество иностранцев, проживающих в Японии, наоборот растет. Сейчас их насчитывается более 2,5 миллионов человек.

Резкое сокращение населения наблюдается в Японии

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Новости Японии. На начало 2019 года число местных жителей составило чуть менее 125 миллионов человек, что на 433 тысячи меньше, чем годом ранее, сообщили в программе...
 
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