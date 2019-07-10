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Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 10 июля чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны. Для людей, которые посвятили всю жизнь служению Отечеству, церемония знаковая, тем более в юбилейный год Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Это было как в боевике, но не по сценарию, хотя свою роль Александр Васильев сыграл отменно. Милиционер за несколько минут вжился в роль клерка и за секунды обезвредил грабителя банка. Об этой истории узнала вся страна, а герой-милиционер из Могилева получил орден «За личное мужество». Весьма редкая награда для мирной Беларуси.
Нечасто в стране получают и большие звезды. Сегодня настоящий полковник Васильев стал генералом. В Беларуси генеральские звезды на погоны не падают лишь за выслугу лет – это принципиальная позиция Президента. Генералами становятся только лучшие из лучших офицеров.
Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
За 35 лет в форме под пулями пришлось ходить и Игорю Бурмистрову. Горячие точки за пределами Беларуси, и одна из самых боеспособных сил Беларуси – внутренние войска – за широкой теперь уже генеральской спиной.
Игорь Бурмистров, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Сейчас фронтовые операции ушли в историю войн, цивилизация потребления выбирает локальные конфликты. Напутствие Президента – всем, кто в погонах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям возлагается ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактику и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне вашего особого внимания эксплуатация Белорусской атомной станции.
От выпускников-пограничников, с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере.
Ну а сотрудникам спецслужб необходимо сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигании национальной и религиозной вражды в обществе. Принимать меры по недопущению нанесения экономического ущерба нашему государству.
Милицейское ведомство приросло двумя генералами: новые звания присвоены руководителям Могилевского и Гомельского управлений Следственного комитета Беларуси. На одного генерала стало больше и в руководстве МЧС. Генеральские погоны сегодня также вручили и трем армейским полковникам. Среди них – начальник связи Вооруженных Сил Олег Мищенко.
Олег Мищенкo, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси – начальник управления связи Генштаба:
Сила белорусской армии – в интеллектуальных разработках. Среди отечественных новинок 3 июля белорусы увидели сразу несколько современных автомобилей связи.
Самолеты в небе над столицей не пугают, а лишь завораживают красотой пилотирования. Чтобы это было всегда, необходима своя армия. А учения и парад – самые приемлемые площадки для демонстрации военной мощи государства.
Стать генералом – да еще в юбилейный год Освобождения Беларуси – дорогого стоит. Волнительно, поэтому те, кто всю жизнь в строю, репетировали свой выход по несколько раз. Хотя наша армия за годы суверенитета не знала конфликтов, но у нас есть свои непридуманные герои, чьи боевые награды не потускнеют со временем.
Александр Лукашенко:
Ваши профессионализм, высокие моральные качества, стремление самоотверженно защищать свою землю – гарантия мирной и созидательной жизни белорусского государства. Именно вам, офицерам Вооруженных Сил, предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела.
Ратное дело белорусские офицеры постигают в учебных аудиториях. К слову, в современных аудиториях. Военная Академия Беларуси – один ведущих вузов страны, престижный среди стран по ОДКБ. За 25 лет независимости сформировалась своя школа.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Лучшим выпускникам отечественного факультета Генштаба и военных вузов соседней России – это единицы по узким специальностям – Президент объявил благодарности.
Александр Лукашенко:
Уважаемые офицеры! Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессией служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой. Будьте достойны этого доверия. Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны. Всем офицерам – стремиться к достижению этой вершины. Поздравляю вас с началом нового профессионального этапа в вашей жизни. Желаю здоровья, сил, успехов в служении отечеству во имя мира, благополучия нашей Беларуси.
В наградном зале Дворца Независимости – цвет силовых ведомств. Среди зелено-серых мундиров будущих полководцев особо смотрелась золотая медалистка.
Наталья Дроздова, помощник начальника Военной академии Беларуси по финансовому обеспечению:
Зачастую наши спецподразделения занимают лучшие позиции в соревнованиях между коллегами из разных стран. Лучше так выяснять отношения. А еще лучше, когда люди в форме ньюсмейкерами национального медиапространства становятся только по хорошим поводам. Когда их работа незаметна, но ощутима.
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Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 10 июля чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в программе...
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