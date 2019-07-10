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Биткоин станет новым золотом, альткоины вырастут, а рынок захватят токены-акции и государственные криптовалюты

11.07.2019 06:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их зависимости друг от друга и перспективах на ближайшее время рассказал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

Биткоин станет новым золотом, альткоины вырастут, а рынок захватят токены-акции и государственные криптовалюты  – Последнее время эксперты все чаще пишут о растущей независимости биткоина от альткоинов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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