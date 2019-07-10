Биткоин станет новым золотом, альткоины вырастут, а рынок захватят токены-акции и государственные криптовалюты

Источник материала: Myfin

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фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их зависимости друг от друга и перспективах на ближайшее время рассказал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».