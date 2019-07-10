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Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка».

11.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июля 2019 15:20 3225

Приглашаем всех на праздник Купалье - 2019 в санаторий "Берёзка".

Автор: Эдуард Кидяев.

6 июля в 20.00 санаторий «БЕРЕЗКА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ на народное гулянье «КУПАЛЬЕ». Место проведения — эллинг. Без купальских веков или вышиванок вход составит 4 руб.

Проход на территорию будет осуществлён с 19.00 до 20.15. Находиться на территории можно до 22.45.

Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка».

В ПРОГРАММЕ:

Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка». выступление участников художественной самодеятельности ОАО «Беларуськалий»
Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка». игры, конкурсы, развлекательная программа
Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка». поиски волшебного Цветка папоротника
Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка». обряд пускания веков на воду
Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка». яркое и незабываемое шоу мыльных пузырей
Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка».аквагрим
Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка».дискотека

ВНИМАНИЕ!!! Вход на территорию в купальских венках или вышиванках СВОБОДНЫЙ! (по предъявлению документа подтверждающего личность).

Место проведения — эллинг. На первом этаже санатория будет работать бар (безналичный расчёт), где вы сможете приобрести еду и любые напитки. На месте проведения мероприятия территория будет оборудована столиками, чтобы каждый смог не только потанцевать, но и отдохнуть.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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5 июля 2019 15:20 3225 Приглашаем всех на праздник Купалье - 2019 в санаторий...
 
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