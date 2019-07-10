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Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка».
11.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июля 2019 15:20 3225
Приглашаем всех на праздник Купалье - 2019 в санаторий "Берёзка".
6 июля в 20.00 санаторий «БЕРЕЗКА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ на народное гулянье «КУПАЛЬЕ». Место проведения — эллинг. Без купальских веков или вышиванок вход составит 4 руб.
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5 июля 2019 15:20 3225 Приглашаем всех на праздник Купалье - 2019 в санаторий...
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