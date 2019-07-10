Приглашаем всех на праздник Купалье — 2019 в санаторий «Берёзка».

6 июля в 20.00 санаторий «БЕРЕЗКА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ на народное гулянье «КУПАЛЬЕ». Место проведения — эллинг. Без купальских веков или вышиванок вход составит 4 руб. Проход на территорию будет осуществлён с 19.00 до 20.15. Находиться на территории можно до 22.45.

В ПРОГРАММЕ:



выступление участников художественной самодеятельности ОАО «Беларуськалий»

игры, конкурсы, развлекательная программа

поиски волшебного Цветка папоротника

обряд пускания веков на воду

яркое и незабываемое шоу мыльных пузырей

аквагрим

дискотека



ВНИМАНИЕ!!! Вход на территорию в купальских венках или вышиванках СВОБОДНЫЙ! (по предъявлению документа подтверждающего личность).



Место проведения — эллинг. На первом этаже санатория будет работать бар (безналичный расчёт), где вы сможете приобрести еду и любые напитки. На месте проведения мероприятия территория будет оборудована столиками, чтобы каждый смог не только потанцевать, но и отдохнуть.

