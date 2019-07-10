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В Беларуси впервые за последние 11 месяцев снизились цены

11.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В июне Белстат зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен. По сравнению с маем они уменьшились на 0,1%. В нынешнем году это первый раз, когда цены снизились. В предыдущий раз дефляция была в июле прошлого года.

В Беларуси впервые за последние 11 месяцев снизились цены

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мае цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (с начала года выросли на 2,8%). Непродовольственные товары не изменились в цене (с начала года подорожали на 2,3%), а услуги подорожали на 0,4% (с начала года — на 4,1%).

Напомним, в мае инфляция составила 0,3%. Рекорд этого года принадлежит февралю, когда цены по сравнению с январем выросли на 1,3%.

По планам правительства, в этом году цены должны вырасти не более чем на 5% (декабрь к декабрю). Вместе с тем инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки. Только пятая часть белорусов считает, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные Нацбанком уверены, что инфляция останется на нынешнем уровне или ускорится.

Кстати, в мае этого года в Беларуси появился экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в который вошли представители МАРТ, Нацбанка, Белстата и профсоюзов. В поле зрения этого совета в первую очередь находятся цены на ЖКУ, связь, проезд в общественном транспорте и бензин.

 
 
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  В июне Белстат зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен. По сравнению с маем они уменьшились на 0,1%. В нынешнем году это первый раз, когда цены снизились. В...
 
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