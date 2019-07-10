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В Беларуси впервые за последние 11 месяцев снизились цены
11.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В июне Белстат зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен. По сравнению с маем они уменьшились на 0,1%. В нынешнем году это первый раз, когда цены снизились. В предыдущий раз дефляция была в июле прошлого года.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В мае цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (с начала года выросли на 2,8%). Непродовольственные товары не изменились в цене (с начала года подорожали на 2,3%), а услуги подорожали на 0,4% (с начала года — на 4,1%).
Напомним, в мае инфляция
По планам
Кстати, в мае этого года в Беларуси
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В июне Белстат зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен. По сравнению с маем они уменьшились на 0,1%. В нынешнем году это первый раз, когда цены снизились. В...
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