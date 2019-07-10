В Бресте на Советской открылась выставка «Мелодия скульптуры»

Источник материала: Виртуальный Брест

47 авторов. 65 скульптур. Такого в Бресте еще не было! 10 июля в Выставочном зале на Советской открылась выставка «Мелодия скульптуры», посвященная 1000-летнему юбилею Бреста, организованная по инициативе Брестского отделения Белорусского союза художников при поддержке секции «Скульптура» БСХ и ее председателя Александра Шаппо.





Завсегдатаи творческих вернисажей не смогли припомнить подобной выставки, посвященной исключительно скульптуре.





В экспозиции представлены работы авторов из разных областей страны. Это - хорошо и давно известные мастера отечественного искусства и молодые амбициозные художники. Среди них брестчане – Николай и Петр Кульмичи, Павел Рябов, Алеся Грущенкова и др.





Современная белорусская скульптура очень разнообразна по технике и стилю. В экспозиции можно увидеть традиционные портреты и фигурные композиции, требующие от зрителя внимания к авторскому слову, попытки понять глубинную суть авторской концепции.





Классика и авангард. Сложные аллегории и необычные сочетания материалов. Традиционные бронза, гипс, шамот, камень, металл… и тонированный барельеф на мдф. Глубокие размышления, уместившиеся в аскетичной форме. Скульптура для украшения интерьера и преображения городского пространства.