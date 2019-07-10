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В Бресте на Советской открылась выставка «Мелодия скульптуры»
11.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
47 авторов. 65 скульптур. Такого в Бресте еще не было! 10 июля в Выставочном зале на Советской открылась
Завсегдатаи творческих вернисажей не смогли припомнить подобной выставки, посвященной исключительно скульптуре.
В экспозиции представлены работы авторов из разных областей страны. Это - хорошо и давно известные мастера отечественного искусства и молодые амбициозные художники. Среди них брестчане – Николай и Петр Кульмичи, Павел Рябов, Алеся Грущенкова и др.
Современная белорусская скульптура очень разнообразна по технике и стилю. В экспозиции можно увидеть традиционные портреты и фигурные композиции, требующие от зрителя внимания к авторскому слову, попытки понять глубинную суть авторской концепции.
Классика и авангард. Сложные аллегории и необычные сочетания материалов. Традиционные бронза, гипс, шамот, камень, металл… и тонированный барельеф на мдф. Глубокие размышления, уместившиеся в аскетичной форме. Скульптура для украшения интерьера и преображения городского пространства.
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47 авторов. 65 скульптур. Такого в Бресте еще не было! 10 июля в Выставочном зале на Советской открылась выставка «Мелодия скульптуры», посвященная 1000-летнему юбилею...
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