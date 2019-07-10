|
Смотрите, каких красивых фоток перед ливнем (и после него) набросали нам пользователи
11.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ох, и пополнила сегодня природа закрома многих брестчан сотнями мегабайт фоточек. Делимся с вами лучшими из них. До и после ливня.
Если вы располагаете интересной информацией
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ох, и пополнила сегодня природа закрома многих брестчан сотнями мегабайт фоточек. Делимся с вами лучшими из них. До и после ливня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)