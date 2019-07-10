 Смотрите, каких красивых фоток перед ливнем (и после него) набросали нам пользователи

Источник материала: Виртуальный Брест

Ох, и пополнила сегодня природа закрома многих брестчан сотнями мегабайт фоточек. Делимся с вами лучшими из них. До и после ливня.











































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