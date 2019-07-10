Минское «Динамо», «Шахтер» и «Витебск» стартуют в Лиге Европы. Что за соперники их ждут

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и футбольный клуб «Витебск» начнут сегодня свою еврокубковую кампанию с первого квалификационного раунда Лиги Европы. SPORT.TUT.BY рассказывает о соперниках белорусского трио и оценивает шансы наших команд на продолжение борьбы.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Соперником минского «Динамо» будет «Лиепая» из Латвии. Прибалтийский футбол в последнее десятилетие находится в плачевном состоянии, а о повторении успеха латвийской сборной, вышедшей без всяких лиг наций на Евро-2004, говорить больше не приходится. Затронул кризис и клубный футбол. Сейчас команды из Латвии являются несеянными даже в первом квалификационном раунде.

«Лиепая» — один из флагманов современного латвийского футбола. В 2015 году этот клуб выиграл чемпионский титул, а в 2017 стал вторым. Прошлый чемпионат команда завершила на четвертой строчке, а в нынешнем идет лишь на шестой.

Интересно, что главным тренером «Лиепаи» в мае был назначен легендарный Александр Старков, который выводил Латвию на Евро, много лет тренировал лучшую команду в истории страны «Сконто» (клуб больше не существует), а с 2004 по 2006 годы был рулевым московского «Спартака».

В составе клуба есть множество легионеров. Причем не только из ближнего зарубежья, но и из Аргентины, Анголы, Ганы, Сенегала, Бразилии и Нигерии. Одним из самых интересных футболистов является техничный полузащитник Кристиан Дамиан Торрес — аргентинец, выступающий за сборную Латвии.

Аналитики Favbet считают минское «Динамо» несомненным фаворитов двухматчевой дуэли. Коэффициент на их проход составляет 1,21, на успех «Лиепаи» — 4,00. При этом в первой игре, которая начнется на поле латвийского клуба в 20.00, шансы команды Сергея Гуренко уже не столь очевидны: победа «Лиепаи» — 3,45, ничья — 3,15, победа «Динамо» — 2,11.



Фото: ФК «Шахтер»

Единственным клубом из всей тройки, который проведет первый матч дома, станет солигорский «Шахтер». Да и соперник у «горняков», пожалуй, самый проходимый. Мальтийский «Хибернианс» может доставить серебряному призеру чемпионата проблемы только в случае халатной недооценки.

12-кратный чемпион Мальты участвует в еврокубках с начала 60-х, но лишь четырежды проходил первый раунд. В клубе есть пара игроков сборной и с десяток малоизвестных легионеров. В их числе выделяется разве что голкипер Марко Йовичич, проведший несколько матчей за белградский «Партизан».

Проход «Шахтера» в следующий раунд аналитики Favbet считают крайне вероятным и предлагают коэффициент 1,20, если же дальше пройдет «Хибернианс», то вы увеличите свою ставку в 4,05 раза. Что касается сегодняшнего матча, то здесь расклады следующие: победа «Шахтера» — 1,29, ничья — 4,95, победа «Хибернианс» — 9,50. Игра начнется в 20.00.



Фото: ФК «Витебск»

Самая непростая задача, похоже, будет у «Витебска». Проводящий не самый выдающий сезон клуб попробует сломить сопротивление неустучивых финнов из КуПСа.

Команда из города Куопио уже два года подряд попадает в топ-3 чемпионата Финляндии, а в прошлом сезоне была близка к сенсации, чуть было не выбив из Лиги Европы крепкий датский «Копенгаген».

Основу КуПСа составляют местные игроки, но есть в составе и легионеры из Европы, Африки и Южной Америки. Например, хорватский защитник Винко Сольдо, которого финнам отдолжило загребское «Динамо». 21-летний игрок выступал за все сборные Хорватии от U-14 до U-21.

Матч в Куопио стартует в 19.00. Favbet считает, что у КуПСа больше шансов и на проход в следующий раунд (1,58 против 2,23), и на викторию в сегодняшней встрече : победа КуПСа — 1,71, ничья — 3,60, победа «Витебска» — 4,60.

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