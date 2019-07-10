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«За минуту мешок наполняется доверху». Что за бегуны собирают мусор в парках Минска

11.07.2019 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плоггинг — это когда бег трусцой сочетают со сбором мусора. Экологическое движение три года назад появилось в Швеции и успело стать популярным во всем мире. GO.TUT.BY поговорил с минским плоггером Александром Бевзом о том, кто и как развивает плоггинг в Беларуси.


Фото: facebook.com/plogging.belarus, Катя Дорожкина

«Пришли в майках сборной Швеции по футболу»

Сашина работа — это спортивное сообщество Allride: занимаются тем, что организует экстремальные туры из Беларуси. О плоггинге он прочитал в интернете и подумал: а не попробовать ли самому?

— Минск — аккуратный и красивый город. Но и тут есть места, куда не добираются коммунальные службы.

Саша стал изучать тему. Узнал, что несколько лет назад парни из Бреста делали подобные забеги, но потом переехали в Москву. Движение перестало существовать. За помощью парень обратился в «Центр экологических решений», который занимается экологическими инициативами. На его просьбу откликнулась Наталья Блыщик: помогла связаться с посольством Швеции. Все-таки в этой стране придумали плоггинг.

— Сотрудники посольства идею поддержали: не деньгами, но информационно. Так удалось рассказать о проекте большому количеству людей. А еще представители посольства участвовали в первом забеге: пришли в майках сборной Швеции по футболу.

«Не путайте плоггинг и уборку»


Фото: facebook.com/plogging.belarus, Катя Дорожкина

Первый забег прошел 1 мая. Искали наиболее загрязненную локацию, остановились на Лошицком яре напротив Червенского рынка. Вроде и парк, но основная проблема тут, по словам парня, — отсутствие мусорок.

Дистанция, которую необходимо было преодолеть, — 3,5 км. По маршруту установили пять контрольных точек для мусора. Там бегуны выбрасывали собранное, а волонтеры сортировали: пластик, бумага, стекло, металл. В первом забеге участвовал 31 человек.

Важное условие плоггинга, по словам Саши, — не зацикливаться только на сборе мусора, а еще и бежать. Чтобы никто не отставал и все держали темп, забег был на время.

— Плоггинг — это симбиоз бега и сбора мусора. Люди должны правильно понимать это движение. Если человек старается собрать как можно больше отходов и забывает о том, что ему нужно бежать, — это уже уборка. Лучше сделать два забега, чем пытаться собрать все за один раз.

Фишкой забега было также условие — не покупать для его организации что-либо специально. Александр попросил участников принести из дома старые перчатки, ненужные пакеты, бутылочки для воды.


Фото: facebook.com/plogging.belarus, Катя Дорожкина

— Чем меньше ты покупаешь, тем меньше отходов. Мы не хотели пользоваться одноразовой пластиковой посудой и новыми полиэтиленовыми пакетами.

В конце забега команда проекта организовала для бегунов питание: чай, кофе, печенье и фрукты. За полтора часа участники мероприятия собрали 1500 литров (или 400 кг) мусора.

— Честно скажу, я был удивлен результатом. Что мы только не находили: старые фары, унитаз, ковер, пленочный фотоаппарат… Когда просто идешь по парку, не замечаешь всего этого. На деле оказывается, что буквально за минуту мешок заполняется доверху.

Второй забег прошел 8 июня: в Яблоневом саду на улице Рафиева собрали 800 литров (или 200 кг) мусора.

— Место очень красивое, но поражало то, как люди умудрились его загадить.

Для того, чтобы забег получился интереснее, его совместили со спортивным ориентированием:

— У участников был выбор: бегать по заранее известному маршруту либо попробовать себя в ориентировании. Мы заранее определили десять точек, которые нужно было найти с помощью карты. Длина дистанции — такая же, как и в первый раз — 3,5 км. Однако если учитывать сбор мусора вокруг точки, то она была все 5 км. По времени — полтора часа.

«Те, кто мусорят, к нам не присоединятся»


Фото: facebook.com/plogging.belarus, Антоний Шкраба

Проект Plogging Belarus сейчас в тестовом режиме. В команде семь человек — все волонтеры, мотивировать их финансово возможности пока нет.

— По результатам сезона мы хотим подбить данные по мусору и обратиться в Мингорисполком. Показать им статистику, доказав тем самым, что движение эффективно. Одна из проблем в том, что в парках мало мусорок. В Европе также существует депозитная система оборота тары. На улицах стоят автоматы, в которые человек может выбросить бутылку и получить деньги. Я считаю, что такую штуку можно позаимствовать. 

В планах у Александра — популяризация плоггинга в регионах. Он уже начал ездить по областным городам, чтобы делиться опытом с теми, кто интересуется темой сбора мусора. Еще хотелось бы организовывать забеги с привлечением крупных компаний — особенно тех, чью упаковку чаще всего находят в парках волонтеры.

— Самое обидное, что в забегах участвуют те, кто реально осознает проблему загрязнения природы. Те, кто мусорят, к нам не присоединятся. Но, возможно, узнав о нашем движении, они хотя бы за собой мусор выбросят в урну, а не оставят где попало?..

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Плоггинг - это когда бег трусцой сочетают со сбором мусора
 
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