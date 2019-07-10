В каких такси лучше платить карточкой, чтобы вышло дешевле

Стоимость поездки в такси, конечно, выше, чем в общественном транспорте, но порой без него никуда. Иногда если оплачивать поездку карточкой, можно сэкономить на этой «роскоши». FINANCE.TUT.BY выяснил, по картам каких банков действуют скидки или кэшбек на такси и в каких службах их можно получить.
Банк
Скидка на такси, условия
Банк БелВЭБ
Тем, у кого есть карта Visa Platinum, Visa Signature «Travel» или Visa Infinite, предоставляется скидка на такси Bavaria.
В Национальный аэропорт Минск и обратно — 50%; по Минску — 15%. Для получения скидки нужно заранее предупредить водителя об оплате премиальной карточкой.
Акция до 31.12.2019
Беларусбанк
При расчете карточками Masterсard (любого уровня) можно получить скидку 7% в такси «Пятница».
Акция до 31.12.2019
Белгазпромбанк
По картам Visa Platinum, Visa Infinite и Visa Business (для Business скидка предоставляется только для поездок по городу) в такси Bavaria предусмотрены скидки 50% при поездках в аэропорт и обратно; по Минску — 15%.
Также для любых карт Mastercard есть скидка 7% в такси «Пятница».
Акция до 31.12.2019
Банк ВТБ (Беларусь)
По карте Visa Infinite предоставляется скидка в такси Bavaria 50% при поездках в аэропорт и обратно; по Минску — 15%.
Акция до 31.12.2019
Идея Банк
По карте Masterсard «PartyCard» можно получать повышенный кэшбек 5% в месяц оформления карты и двух последующих, дальше — 3% от суммы оплаты в любом такси, в том числе за границей. MCC коды — 4011, 4112, 4111, 4121, 4131, 4789.
Кэшбек предусмотрен и по другим категориям.
Технобанк
По карте Masterсard можно получить скидку 10% в Яндекс. Такси и 7% от такси «Пятница».
Белорусский народный банк
Сейчас проходит акция на поездки в такси Fixline. Для участия нужно скачать мобильное приложение i’mbanking.by, зарегистрироваться с помощью МСИ, открыть 2 текущих счёта без карточки — в BYN и EUR/USD и потом написать в чат банка. Вы получите промокод на 1 поездку в размере 5 рублей (если поездка менее 6 км). Им можно оплатить поездку полностью или 50% от стоимости (если маршрут более 6 км).
Участвовать можно, только если нет действующих продуктов в банке на момент получения промокода.
Акция действует до 17.09.2019.
БСБ Банк
По карте Mastercard Standard «Моцная картка» предусмотрена скидка 10% на такси «135» при заказе через мобильное приложение «Такси 135 — Онлайн-заказ Минск» и на сайте https://135.by/#/ .
Скидка не предоставляется при заказе такси по телефону.