В каких такси лучше платить карточкой, чтобы вышло дешевле

Тем, у кого есть карта Visa Platinum, Visa Signature «Travel» или Visa Infinite, предоставляется скидка на такси Bavaria.

В Национальный аэропорт Минск и обратно — 50%; по Минску — 15%. Для получения скидки нужно заранее предупредить водителя об оплате премиальной карточкой.

Акция до 31.12.2019