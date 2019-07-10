В Мозыре произошла необычная авария: маршрутка «запрыгнула» на капоты сразу двух авто

Источник материала: Tut.by

В Мозыре на улице Интернациональной произошло странное ДТП. В результате маршрутное такси оказалось припаркованным на капотах у двух легковушек. Фото разместило сообщество во Вконтакте «Хамство на дорогах Мозыря».



Фото:vk.com/xammoz

Как сообщают очевидцы, обошлось без жертв.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.