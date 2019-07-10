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В Мозыре произошла необычная авария: маршрутка «запрыгнула» на капоты сразу двух авто
Источник материала: Tut.by
В Мозыре на улице Интернациональной произошло странное ДТП. В результате маршрутное такси оказалось припаркованным на капотах у двух легковушек. Фото
Как сообщают очевидцы, обошлось без жертв.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
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В Мозыре на улице Интернациональной произошло странное ДТП.
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