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В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью

11.07.2019 08:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью
БЕЛТА

Игра складывалась для БАТЭ неудачно. На 10-й минуте противостояния команда осталась без одного из своих лучших защитников – Егора Филипенко. Он получил травму и не смог продолжить встречу. 

«Пяст» активно пошел вперед. В первом тайме поляки нанесли по воротам соперника в десять раз больше ударов. Один из них достиг цели – на 36-й минуте счет открыл Пажишек. В свою очередь БАТЭ никак не удавалось найти свою игру. 

Во втором тайме борисовчане действовали лучше. Хозяевам поля удалось отодвинуть игру от своих ворот. Одна из опасных атак борисовчан увенчалась успехом – с передачи Стасевича мяч в сетку отправил Драгун. 

На последних минутах матча в спорной ситуации Драгун получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. БАТЭ остаётся без одного из своих основных бомбардиров.  

Ответная встреча пройдет через неделю в Польше. Чтобы выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, желто-синим придется забивать. 

В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью
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Желто-синие на домашнем поле не смогли взять верх над соперником. Итог матча – 1:1.
 
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