В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью

Источник материала: Аргументы и факты

Игра складывалась для БАТЭ неудачно. На 10-й минуте противостояния команда осталась без одного из своих лучших защитников – Егора Филипенко. Он получил травму и не смог продолжить встречу.

«Пяст» активно пошел вперед. В первом тайме поляки нанесли по воротам соперника в десять раз больше ударов. Один из них достиг цели – на 36-й минуте счет открыл Пажишек. В свою очередь БАТЭ никак не удавалось найти свою игру.

Во втором тайме борисовчане действовали лучше. Хозяевам поля удалось отодвинуть игру от своих ворот. Одна из опасных атак борисовчан увенчалась успехом – с передачи Стасевича мяч в сетку отправил Драгун.

На последних минутах матча в спорной ситуации Драгун получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. БАТЭ остаётся без одного из своих основных бомбардиров.