Где припарковаться в Витебске в дни «Славянского базара» (плюс пару предупреждений от ГАИ)

Источник материала: Tut.by

В дни «Славянского базара» автолюбители могут оставить свой транспорт на платных и бесплатных парковках и стоянках в Витебске, сообщает УВД.

В фестивальные дни возможно вынужденное перемещение транспортных средств. Если вы не обнаружили свой автомобиль на месте стоянки, обращайтесь в дежурную часть ГАИ по телефонам: 58−44−44, 721−44−44, 621−44−44.

Госавтоинспекция призывает автовладельцев размещать на видном месте номера мобильных телефонов для экстренной связи.

ГАИ также обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центр города во время проведения там праздничных мероприятий, а также быть готовыми к тому, чтобы пропустить спецавтотранспорт.