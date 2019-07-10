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Где припарковаться в Витебске в дни «Славянского базара» (плюс пару предупреждений от ГАИ)

11.07.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В дни «Славянского базара» автолюбители могут оставить свой транспорт на платных и бесплатных парковках и стоянках в Витебске, сообщает УВД.


  • ул. 1-ая Доватора — парковка возле областного диагностического центра;
  • ул. Б. Хмельницкого, 30 — платная стоянка;
  • пер. Авиационный, 2 — платная стоянка;
  • ул. «Правды», 18 (рядом с медколледжем);
  • ул. «Правды», 46 (рядом с магазином «Мир пчел»);
  • ул. Калинина, паркинг торгового центра «Марко-сити» (первые два часа бесплатно, каждый последующий час — 1 рубль);
  • ул. Замковая, 5/2а («Витебск Отель»);
  • пр. Белобородова, 3 (торговый центр «Беларусь»);
  • пр. Белобородова, 2а (магазин «Гиппо»);
  • пересечение улиц Димитрова и Гончарной (возле магазина «Корона»);
  • площадь Ленина;
  • ул. Урицкого (от пл. Ленина до ул. Суворова);
  • ул. Космонавтов, дом № 8 (Привокзальная площадь) и дом № 14 (стоянка возле автовокзала);
  • пр. Московский, 7;
  • пр. Московский, 33а (за зданием госуниверситета) — платная стоянка;
  • пр. Московский, 57а;
  • пр. Московский, 99 (магазин «Ганна»);
  • пр. Московский, 109 (магазин «Корона»);
  • пр. Московский, дом № 130 корп. 1 (магазин «Евроопт»);
  • ул. Офицерская, 2а (платный паркинг «Центрального» рынка);
  • ул. Смоленская, дом № 3 корп. 1 и дом № 5 корп. 1;
  • ул. Смоленская, дом № 1 корп. 1 (рядом с магазином «Витебские продукты»);
  • ул. Смоленская, 9 (возле администрации Октябрьского района);
  • пр. Людникова (в зоне отдыха реки Витьба);
  • пр. Людникова, 14 — платная стоянка;
  • пересечение улиц Терешковой и Панковой (строймаркет «Энергия») — платная стоянка;
  • ул. Панковой (район авторынка) — платная стоянка;
  • пр. Строителей, 1 (торговый центр «Континент»);
  • пр. Строителей, 3 (рядом с культурно-развлекательным центром «Планета»);
  • пр. Строителей, 11а (торговый центр «Омега»);
  • пр. Строителей, 15 В (торговый центр «ТриО»);
  • пр. Строителей, 15 (паркинг торгового центра «Ольга», открытая парковка рядом с торговым центром «Мега»);
  • пр. Строителей, 23 (Ледовый дворец) — платная стоянка;
  • пр. Строителей, 33 (ОАО «Витязь») — платная стоянка;
  • пр. Черняховского (гостиница «Лучеса») — платная стоянка;
  • пр. Черняховского, дом № 25 корп. 1 (гостиница «Ветразь») — платная стоянка;
  • пр. Черняховского, 33 — платная стоянка;
  • ул. Чкалова, 35 (торговый центр Green);
  • пр. Победы, стоянка напротив дома № 59;
  • стоянка вблизи пересечения ул. Чкалова и пр. Победы;
  • пр. Фрунзе, 81б;
  • пр. Фрунзе, дом № 81 корп. 33 — платная стоянка за торговым центром «Эвиком»;
  • пр. Фрунзе, 89;
  • ул. Терешковой, 15 (строительный рынок) — платная стоянка;
  • ул. Богатырева, 7б (магазин «Пинскдрев»);
  • ул. Воинов-интернационалистов, 31 — бесплатная и платная стоянки.

В фестивальные дни возможно вынужденное перемещение транспортных средств. Если вы не обнаружили свой автомобиль на месте стоянки, обращайтесь в дежурную часть ГАИ по телефонам: 58−44−44, 721−44−44, 621−44−44.

Госавтоинспекция призывает автовладельцев размещать на видном месте номера мобильных телефонов для экстренной связи.

ГАИ также обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центр города во время проведения там праздничных мероприятий, а также быть готовыми к тому, чтобы пропустить спецавтотранспорт.

 
Теги: Витебск
 
 
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ГАИ также обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центр города во время проведения там праздничных мероприятий, а также быть готовыми к...
 
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