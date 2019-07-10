Где припарковаться в Витебске в дни «Славянского базара» (плюс пару предупреждений от ГАИ)

пересечение улиц Димитрова и Гончарной (возле магазина «Корона»);
площадь Ленина;
ул. Урицкого (от пл. Ленина до ул. Суворова);
ул. Космонавтов, дом № 8 (Привокзальная площадь) и дом № 14 (стоянка возле автовокзала);
пр. Московский, 7;
пр. Московский, 33а (за зданием госуниверситета) — платная стоянка;
пр. Московский, 57а;
пр. Московский, 99 (магазин «Ганна»);
пр. Московский, 109 (магазин «Корона»);
пр. Московский, дом № 130 корп. 1 (магазин «Евроопт»);
ул. Офицерская, 2а (платный паркинг «Центрального» рынка);
ул. Смоленская, дом № 3 корп. 1 и дом № 5 корп. 1;
ул. Смоленская, дом № 1 корп. 1 (рядом с магазином «Витебские продукты»);
ул. Смоленская, 9 (возле администрации Октябрьского района);
пр. Людникова (в зоне отдыха реки Витьба);
пр. Людникова, 14 — платная стоянка;
пересечение улиц Терешковой и Панковой (строймаркет «Энергия») — платная стоянка;
ул. Панковой (район авторынка) — платная стоянка;
пр. Строителей, 1 (торговый центр «Континент»);
пр. Строителей, 3 (рядом с культурно-развлекательным центром «Планета»);
пр. Строителей, 11а (торговый центр «Омега»);
пр. Строителей, 15 В (торговый центр «ТриО»);
пр. Строителей, 15 (паркинг торгового центра «Ольга», открытая парковка рядом с торговым центром «Мега»);
пр. Строителей, 23 (Ледовый дворец) — платная стоянка;
пр. Строителей, 33 (ОАО «Витязь») — платная стоянка;
пр. Черняховского (гостиница «Лучеса») — платная стоянка;
пр. Черняховского, дом № 25 корп. 1 (гостиница «Ветразь») — платная стоянка;
пр. Черняховского, 33 — платная стоянка;
ул. Чкалова, 35 (торговый центр Green);
пр. Победы, стоянка напротив дома № 59;
стоянка вблизи пересечения ул. Чкалова и пр. Победы;
пр. Фрунзе, 81б;
пр. Фрунзе, дом № 81 корп. 33 — платная стоянка за торговым центром «Эвиком»;
пр. Фрунзе, 89;
ул. Терешковой, 15 (строительный рынок) — платная стоянка;
ул. Богатырева, 7б (магазин «Пинскдрев»);
ул. Воинов-интернационалистов, 31 — бесплатная и платная стоянки.
В фестивальные дни возможно вынужденное перемещение транспортных средств. Если вы не обнаружили свой автомобиль на месте стоянки, обращайтесь в дежурную часть ГАИ по телефонам: 58−44−44, 721−44−44, 621−44−44.
Госавтоинспекция призывает автовладельцев размещать на видном месте номера мобильных телефонов для экстренной связи.
ГАИ также обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центр города во время проведения там праздничных мероприятий, а также быть готовыми к тому, чтобы пропустить спецавтотранспорт.