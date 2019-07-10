В Гродно KIA сбила ребенка, перебегавшего дорогу вне «зебры»

Источник материала: Tut.by

Наезд произошел 10 июля в 17.45 на ул. Гагарина в Гродно, сообщает NewGrodno.by.





KIA ехала по ул. Гагарина в сторону ул. Советских Пограничников. В какой-то момент на дорогу выбежал мальчик — наезда избежать не удалось.

Дорогу ребенок перебегал вне пешеходного перехода справа налево. Возможно, видимость справа водителю ограничивали транспортные средства, припаркованные в полосе движения.





Ребенку около 9 лет. Предварительно, в результате аварии он получил травмы головы, его забрала скорая.



