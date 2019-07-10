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В Гродно KIA сбила ребенка, перебегавшего дорогу вне «зебры»
Источник материала: Tut.by
Наезд произошел 10 июля в 17.45 на ул. Гагарина в Гродно,
KIA ехала по ул. Гагарина в сторону ул. Советских Пограничников. В какой-то момент на дорогу выбежал мальчик — наезда избежать не удалось.
Дорогу ребенок перебегал вне пешеходного перехода справа налево. Возможно, видимость справа водителю ограничивали транспортные средства, припаркованные в полосе движения.
Ребенку около 9 лет. Предварительно, в результате аварии он получил травмы головы, его забрала скорая.
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Мальчику около 9 лет.
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